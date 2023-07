Netflix ajoute un onglet « Mon Netflix » à son application mobile, voici à quoi il sert

Netflix introduit un nouvel onglet dans ses applications mobiles qui pourrait permettre de trouver plus facilement ce que l'on veut regarder, selon un billet de blog de la société. On vous dit tout.

Netflix a lancé un nouveau raccourci pour les utilisateurs mobiles qui souhaitent trouver rapidement leurs titres préférés et ceux qu'ils doivent regarder. Baptisée “Mon Netflix”, cette fonctionnalité est un espace dédié aux films et émissions de télévision récemment regardés, aux titres téléchargés, aux bandes-annonces, aux rappels de titres à venir, aux titres aimés, aux titres “Continuer à regarder”, à la section “Ma liste” et plus encore.

Vous l’aurez compris, ce nouvel onglet que vous pourrez retrouver en bas à droite de l’interface de l’application mobile est un véritable « guichet unique adapté à vos besoins ». L'onglet My Netflix remplace ainsi l’ancien onglet Téléchargements de l'application, dans lequel les utilisateurs pouvaient trouver et regarder les émissions de télévision et les films qu'ils avaient sauvegardés pour les visionner hors ligne.

Netflix va simplifier la navigation sur son application avec son nouvel onglet

Dans un billet de blog, Edith Chao, chef de produit, décrit Mon Netflix comme « [un onglet] avec des raccourcis faciles pour vous aider à choisir ce que vous voulez regarder ». La nature algorithmique de Netflix entre en jeu avec cette nouvelle fonctionnalité, même si Mon Netflix n'est pas vraiment conçu pour proposer des recommandations, contrairement à l'écran d'accueil.

Mon Netflix vise à répondre au problème commun des utilisateurs qui n'ont pas assez de temps pour chercher quelque chose à regarder. Le nouvel espace dédié sur iOS et Android offrira alors une vue complète des téléchargements, des séries télévisées, des films, des bandes-annonces regardées, des émissions sauvegardées dans Ma liste, et bien plus encore. Plus les utilisateurs interagiront avec la plateforme et indiqueront leurs préférences, plus le nombre de contenus pertinents augmentera dans l'onglet Mon Netflix.

Notez que l'onglet Mon Netflix est déjà disponible sur l'application iOS dans la dernière mise à jour et devrait être lancé sur Android au début du mois d'août. En attendant, on vous rappelle que les mesures prises par Netflix pour lutter contre les mots de passe semblent porter leurs fruits, puisque le nombre d’abonnés augmente en flèche.