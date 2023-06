One Piece : le premier trailer de Netflix promet une adaptation live-action fidèle au manga

Après une longue attente, le moment est enfin venu pour Netflix de nous faire découvrir la première bande-annonce de la très attendue série live-action One Piece. La bonne nouvelle, c’est que les premières images sont rassurantes.

A l’occasion de l’événement Tudum 2023 au Brésil, l'adaptation en live-action tant attendue de One Piece a enfin eu droit à sa première bande-annonce officielle, donnant aux fans un aperçu approfondi de la façon dont leurs personnages préférés prendront vie dès le 31 août prochain dans la série Netflix.

Il s’agit donc d’une adaptation en prise de vue réelle du manga japonais du même nom. La série de huit épisodes mettra en scène Iñaki Godoy dans le rôle de Monkey D. Luffy, Mackenyu dans celui de Roronoa Zoro, Emily Rudd dans celui de Nami, Jacob Romero Gibson dans celui d'Usopp et Taz Skylar dans celui de Sanji.

Les premières images de One Piece se veulent rassurantes

La série suit le jeune rêveur Monkey D. Luffy qui quitte son petit village à la recherche d'un trésor. Dans le teaser, il déclare : « Depuis que je suis enfant, j’entends l’appel de la mer ! Du coup, je me prépare à réaliser mon rêve. Le roi des pirates, ce sera moi ». En chemin, il rassemble un équipage de pirates talentueux pour l'aider à affronter plusieurs rivaux dangereux, dont des créatures marines monstrueuses et un clown maléfique.

L'une des plus grandes inquiétudes concernant la version live-action de One Piece de Netflix était de savoir comment représenter les pouvoirs de Luffy. Afficher un corps caoutchouteux dans le cadre d’un animé ou d’un manga est beaucoup plus simple que dans une série live-action, puisque ce genre d’animation ne sont généralement pas très esthétiques en prise de vue réelle. Heureusement, le coup de poing caractéristique de Luffy a l'air très réussi dans la bande-annonce de One Piece de Netflix.

Pour rappel, l'adaptation en live-action a été annoncée pour la première fois en 2020. Eiichiro Oda, le créateur, avait promis que Netflix ne lancerait pas la série avant qu’il ne soit satisfait du résultat, donc on peut s’attendre à une adaptation fidèle. « Compte tenu de mon espérance de vie, je pense que c'est la dernière chance de faire découvrir One Piece au monde entier », avait déclaré Oda à l'époque. « Si nous devons le faire, je veux être en mesure de superviser les choses pendant que je suis encore actif. C'est pourquoi j'ai accepté l'adaptation en live-action de One Piece en 2016 ».