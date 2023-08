One Piece : à quelle heure est diffusée la saison 1 sur Netflix ?

Alors que la première saison de la très attendue adaptation live action du manga One Piece arrive aujourd’hui sur Netflix, vous vous demandez peut-être à quelle heure vous pourrez découvrir cette dernière. Bonne nouvelle : la série est d’ores et déjà disponible, puisque toutes les sorties se font à 9 h 1 sur la plateforme de streaming.

C’est le grand jour ! Tous les fans de One Piece — du moins, les moins sceptiques — vont probablement se réunir devant leur écran aujourd’hui pour enfin découvrir l’adaptation live action de leur manga préféré. Vous faites peut-être d’ailleurs partie de ceux qui attendaient ce jour avec un mélange étrange d’excitation et d’appréhension, tout en vous demandant à quelle vous pourrez visionner ces premiers épisodes.

Auquel cas, il se peut que vous attendiez avec impatience l’arrivée de la série dans le catalogue de Netflix, sans savoir à quelle heure cette dernière sera publiée. Si tel est votre cas, n’attendez plus : la première saison est d’ores et déjà disponible. En effet, le service de VOD a pour habitude de diffuser tous ses nouveaux contenus à 9 h 1 pétantes, ce qui signifie que One Piece apparaît désormais les résultats de recherche.

L’adaptation de One Piece par Netflix est désormais disponible

Par acquit de conscience, nous avons nous-mêmes vérifié que Netflix a tenu sa promesse. En effet, One Piece est bel est bien disponible, dans la catégorie « Soaps sur les phénomènes surnaturels » — catégorie que l’on a un peu de mal à comprendre, si ce n’est pour la partie surnaturelle. Quoiqu’il en soit, vous n’avez donc plus à attendre pour visionner One Piece et vous faire votre propre avis sur la série.

Reste donc à déterminer si la promesse faite par les trailers sera tenue. Tout au long de sa communication sur la série, Netflix a teasé une adaptation extrêmement fidèle au matériau originel, reprenant parfois trait pour trait certaines scènes du manga. Mais la fidélité ne garantit pas la qualité, et il faudra donc attendre encore quelques heures avant de voir émerger les premiers avis. D’ici là, on vous souhaite un bon visionnage.