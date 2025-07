On connaît la date de sortie et de précommande des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7

On connaissait la date de l'annonce des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, on sait désormais quand ils vont être rendus disponibles en précommande et quand ils vont sortir dans le commerce.

On savait déjà presque tout du Galaxy Z Fold 7, ainsi que de son compère à clapet le Galaxy Z Flip 7. Les deux smartphones vont être présentés lors d'une conférence Galaxy Unpacked qui se tient le 9 juillet prochain à 16h (heure en France métropolitaine). Grâce à OnLeaks, qui a déjà partagé de nombreuses informations sur les appareils, on sait maintenant à quoi ressemble exactement le calendrier de lancement.

Il fait savoir que les précommandes pour les prochains pliables de Samsung seront ouvertes dès le 9 juillet, donc dans la foulée de l'annonce. C'est habituel chez la marque. La sortie des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 est quant à elle prévue un peu plus de deux semaines plus tard, le 25 juillet. Là aussi, pas de surprise. Le constructeur a pris l'habitude de présenter ses mobiles un mercredi et de les commercialiser 16 jours plus tard, un vendredi. Les traditions sont respectées, alors que certaines rumeurs prétendaient que les appareils pourraient sortir un peu plus tard, au mois d'août.

Sortie le 25 juillet pour les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7

La source ne précise pas les prix et les avantages des précommandes pour les deux modèles. Côté tarifs, ils ne devraient pas beaucoup évoluer par rapport au Galaxy Z Fold 6 et au Galaxy Z Flip 6 de l'année dernière. Pour inciter les consommateurs à craquer pour une précommande, Samsung prévoit généralement plusieurs bonus intéressants : le doublement du stockage gratuit (version 512 Go au prix de celle à 256 Go par exemple), un accessoire inclus et une réduction pour le retour de votre ancien appareil.

Les montres connectées Galaxy Watch 8 sont aussi attendues à l'événement. Les conditions de leur disponibilité sont plus floues que pour les smartphones, mais les précommandes devraient être lancées aussi le jour même du Galaxy Unpacked. Rendez-vous en tout cas le 9 juillet pour avoir toutes les informations officielles, Phonandroid proposera une couverture complète de l'événement.