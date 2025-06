Voici les 3 versions de la Samsung Galaxy Watch 8 en images, il y en a pour tous les goûts

La prochaine montre connectée de Samsung se montre dans ses 3 versions. Découvrez à quoi ressemble la Galaxy Watch 8 standard ainsi que ses variantes Ultra et Classic.

Samsung ne va pas tarder à présenter officiellement la série des Galaxy Watch 8. Les futures montres connectées de la marque sont loin d'être un mystère puisque sans surprise, de nombreuses fuites nous donnent un très bon aperçu de leur design. De ce que l'on a déjà pu voir, le constructeur coréen a décidé de faire passer les Galaxy Watch 8 au “squircle”, contraction de “square” (carré) et “circle” (cercle). Un choix qui ne plaît pas à tout le monde, mais auquel il va falloir s'habituer.

Les plus optimistes attendaient de voir l'ensemble de la gamme pour savoir si au moins un modèle serait épargné. Malheureusement pour eux, il n'en est rien. Le célèbre leaker Evan Blass a posté des rendus des Galaxy Watch 8 qui ne laissent aucune place au doute. La série se déclinera en 3 versions : la Galaxy Watch 8 standard, la Galaxy Watch 8 Classic et la Galaxy Watch Ultra (2025) qui ne s’appellerait donc pas “Ultra 2”.

Découvrez à quoi ressemblent les 3 versions de la Galaxy Watch 8 de Samsung

Commençons par le modèle le plus à gauche ci-dessous, la Galaxy Watch 8 standard. Même s'il est plus fin que celui des autres, on voit bien que le cadran adopte le “squircle”. L'écran lui-même reste rond bien sûr, et on constate qu'il affiche une bordure noire relativement épaisse. Sur le côté droit de la montre prennent place deux boutons physiques, et non trois comme sur les autres variations de l'appareil.

Au milieu se tient la Galaxy Watch Ultra (2025) avec son bracelet bleu et son bouton orange bien visible. La bordure de l'écran est plus fine. En revanche, on ne sait pas encore si la montre disposera d'une bague rotative. Quant à la Galaxy Watch 8 Classic, le rendu confirme ce que nous avions déjà pu voir en photos début juin. Les Galaxy Watch 8 devraient être dévoilées lors de la conférence Unpacked de Samsung cet été, en même temps que les Galaxy Z Flip et Fold 7.