On a testé l’IA du Galaxy S24, votre adresse mail a-t-elle été piratée, c’est le récap

Notre test de l’IA du Galaxy S24, comment vérifier si votre adresse e-mail a été piratée, Sony rembourse les joueurs de The Last of Us part 2 remastered, c'est le récapitulatif des actus.

C’est l’heure du récap du 19 janvier 2024. Aujourd’hui, l’IA du Galaxy S24 a bizarrement résumé notre réunion professionnelle. Nous vous donnons une méthode pour voir si votre adresse e-mail a été compromise. Enfin, si vous êtes propriétaires de The Last of Us Part 2 sur PS4, nous vous expliquons comment vous pouvez obtenir la version PS5 remasterisée pour seulement 10 euros, c’est le récap

Notre premier test de l'IA du S24 s'est bizarrement passée

Lors de notre récente expérience avec l'intelligence artificielle du Galaxy S24 pour résumer une réunion professionnelle, nous avons été confrontés à des résultats inattendus. Malgré ses promesses, la fonctionnalité de transcription audio en texte de l'IA a généré des erreurs. Celles-ci incluent des phrases hors contexte comme “grosses huîtres cuites”. Cette expérience a révélé que, bien que certaines parties du texte aient été correctement traitées, l'IA du dernier-né de chez Samsung est encore loin d'être fiable pour un usage professionnel.

Lire – “Grosses huîtres cuites” : l’IA du Galaxy S24 a résumé notre réunion professionnelle

Comment s'assurer que son adresse e-mail n'a pas été piratée

Nous avons récemment abordé l'importance de vérifier si vos adresses e-mail ont été piratées suite à une massive fuite de données. Les utilisateurs peuvent le faire facilement grâce à un service gratuit. Un nombre important d'adresses, apparues sur le dark web à cause de cette fuite, sont désormais accessibles sur ce site. Dans cet article, nous vous proposons des solutions pratiques pour améliorer la sécurité globale de vos comptes.

Lire – Votre adresse e-mail a-t-elle été piratée ? Voici comment vérifier

Sony fait un geste auprès des joueurs de The Last of Us part 2 remastered

Sony a récemment annoncé le remboursement des joueurs qui ont acheté “The Last of Us Part 2 Remastered” pour la PS5 au prix fort, sans savoir qu'ils pouvaient obtenir une mise à niveau depuis la version PS4 pour seulement 10€. Cette décision fait suite à une communication insuffisante sur cette offre. Les remboursements seront effectués sur le mode de paiement initial ou crédités sur le PlayStation Network.

Lire – The Last of Us Part 2 Remastered : Sony rembourse les joueurs qui ont oublié que l’upgrade PS5 ne coûte que 10€