Vos recherches Google ne seront plus jamais comme avant, voici à quoi elles vont ressembler

Google teste actuellement Web Guide, une nouvelle fonctionnalité de recherche qui s’inscrit dans le développement de ses outils d’intelligence artificielle. L’objectif ? Organiser intelligemment vos résultats de recherche. Voici ce qui vous attend.

Google ne cesse de développer des fonctionnalités boostées à l’IA au sein de son moteur de recherche. Depuis quelques mois, certains utilisateurs bénéficient de résumés générés par l’IA dans les résultats du moteur de recherche – et cela tue Internet à petit feu. Mais la firme refuse de l’admettre et veut aller encore plus loin dans l’intégration de l’IA à notre quotidien.

Parmi les nouvelles fonctions en cours de test alimentées par IA, on retrouve Google Search Live, un mode vocal permettant d’échanger directement avec l’IA depuis l'application Google. Et depuis le 24 juillet, la firme a lancé une nouvelle fonctionnalité : Web Guide.

Google teste Web Guide, une fonction d’organisation intelligente des résultats

Depuis le 24 juillet, Google teste Web Guide, une fonctionnalité reposant sur une version personnalisée de Gemini qui organise et explique vos résultats de recherche à travers des catégories générées par IA. Nos confrères de The Verge ont pu tester cette nouvelle fonction qui « regroupe les liens web de manière utile ». Voici ce qu’ils soulignent. D'abord, Web Guide conserve des éléments de recherche traditionnelle avec, en haut de la page, deux liens qu’il considère les plus pertinents, plutôt que de privilégier un résumé IA et des vidéos Youtube. Sous ces deux liens, on retrouve tout de même un résumé généré par IA, puis une liste de liens divers (ressources éducatives, vidéos YouTube, questions Quora et discussions Reddit) regroupés en différentes catégories, elles aussi générées par IA. The Verge salue l’utilité des catégories pour retrouver des informations spécifiques, mais estime inutiles les descriptions sous chaque titre.

Similaire au Mode IA, une autre expérience en cours de test du Search Labs, Web Guide repose sur la technique de fan-out de recherche reposant sur l’IA pour améliorer la pertinence des résultats en générant automatiquement plusieurs requêtes liées. Par exemple, si vous testez la recherche ouverte suggérée par Google « comment voyager seul au Japon », en « coulisses » Gemini pourrait lancer les requêtes suivantes : « meilleures destinations au Japon pour voyager seul », « conseils de sécurité pour voyageurs solo au Japon », « coût d’un voyage solo au Japon ». Les réponses les plus pertinentes sont ensuite combinées pour vous proposer une page plus riche et mieux structurée. Vous pouvez aussi utilisez Web Guide pour des requêtes plus précises, telles que « Ma famille est répartie sur plusieurs fuseaux horaires. Quels sont les meilleurs outils pour rester connecté et maintenir des relations proches malgré la distance ? »

Pour le moment, Web Guide n’est disponible que pour un nombre limité d’internautes : ceux inscrits au programme Search Labs de Google. Si tel est votre cas, vous pouvez accéder à Web Guide via l’onglet Web dans Google Search. Vous pourrez ensuite revenir aux résultats de recherche classiques… Pour le moment. Google annonce en effet qu’il prévoit déjà de déployer Web Guide dans les autres onglets de Google Search, en fonction des résultats de l’expérience utilisateur. La firme est-elle en train d'enterrer Internet ?