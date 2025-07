Google affiche depuis plusieurs mois des résumés générés par l'IA dans les résultats de son moteur de recherche. Malgré les multiples études montrant leur impact négatif sur le trafic Internet, la firme persiste et signe.

Faire une recherche Google est un geste quasi quotidien pour des millions de personnes à travers le monde. Dans certains pays, l'expérience a cependant changé depuis quelques mois. En tête des résultats, on trouve un résumé de ces derniers généré par l'IA. Pratique, cela permet d'obtenir une réponse globale bien plus rapidement qu'en cliquant sur différents liens pour les parcourir. Mais si l'utilisateur est plutôt satisfait, celles et ceux qui gèrent des sites Web le sont beaucoup moins.

Il est logique de penser qu'avec ces résumés, il moins nécessaire de cliquer sur un résultat de recherche. Les différentes études menées à ce sujet montrent que c'est effectivement le cas. La dernière en date est celle du centre de recherche Pew, menée sur 900 adultes américains. Les résultats sont clairs et confirment ceux que l'on observe déjà, pourtant Google refuse de les admettre.

Les résumés IA dans la recherche Google impacte négativement le trafic Internet, Google dément

L'expérience de Pew révèle que 8 % des internautes cliquent sur un lien d'une page présentant un résumé IA, contre 15 % pour une recherche traditionnelle. De la même manière, 26 % des gens qui voient le résumé arrêtent leur session de navigation en suivant, alors que seuls 16 % le font quand il n'y en a pas. Le résumé lui-même n'est pas incitatif puisque l'on compte 1 % de clic sur un lien qu'il contient. On observe donc une baisse du nombre de clics, et donc du trafic global sur Internet.

Pour Google, circulez, il n'y a rien à voir. Cité par The Register, un porte-parole met en cause les résultats de Pew : “Cette étude utilise une méthodologie défectueuse et un ensemble de requêtes biaisé, non représentatif du trafic de recherche. Nous dirigeons systématiquement des milliards de clics vers des sites web chaque jour et n'avons pas constaté de baisse significative du trafic web global, contrairement à ce qui est suggéré“. La firme tient le même genre de discours sur d'autres recherches similaires.