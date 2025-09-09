Google s’apprête à enterrer la recherche telle que vous la connaissez, et vous n’aurez pas le choix

Google se prépare à bouleverser les recherches en ligne. Bientôt, l’intelligence artificielle remplacera complètement la traditionnelle liste de liens.

Depuis plus de vingt ans, taper quelques mots dans Google renvoie une liste de sites classés par pertinence. Cette logique simple a fait de l’entreprise la porte d’entrée principale vers le web. Mais cette organisation pourrait bientôt changer, au risque de perturber les habitudes de milliards d’utilisateurs et l’équilibre économique de nombreux sites.

Google teste depuis plusieurs mois son “Mode IA”, un système qui combine son intelligence artificielle Gemini avec les recherches en temps réel. L’idée est de fournir une réponse directe et rédigée à l’internaute, plutôt que d’afficher uniquement des liens. Ce mode est déjà accessible via un onglet et une page dédiée sur google.com/ai, mais plusieurs indices laissent penser qu’il pourrait devenir la norme.

Google prépare l’IA comme option par défaut pour remplacer la recherche sur internet classique

Si le Mode IA s’impose comme réglage par défaut, les réponses générées par l’intelligence artificielle occuperont la place principale, tandis que les liens seront relégués dans un panneau secondaire. Pour l’utilisateur, la différence peut sembler mineure au premier abord, mais pour les sites web, l’impact serait considérable.

Déjà, l’arrivée des résumés IA appelés “AI Overviews” a entraîné une baisse de trafic, car beaucoup d’internautes se contentent de la réponse affichée sans cliquer sur les sources. Ces résumés ont aussi montré leurs limites : certains utilisateurs ont signalé que Google affichait de faux numéros de téléphone qui menaient à des arnaques. Ces erreurs renforcent les inquiétudes autour de la fiabilité d’un système qui pourrait bientôt devenir incontournable.

Cette transformation changerait en profondeur le rôle de Google. Le moteur de recherche n’agirait plus comme un guide vers les sites, mais comme un interlocuteur direct, limitant l’accès aux sources extérieures. Or, pour les médias, les blogs ou encore les services publics, la visibilité dans les résultats reste essentielle pour exister sur le web. La société revendique déjà des dizaines de millions d’utilisateurs actifs mensuels pour le Mode IA, et continue de l’intégrer progressivement dans ses produits. À terme, il pourrait devenir impossible d’échapper à cette nouvelle façon de chercher sur Internet.