Offres exceptionnelles chez Boulanger : des remises supplémentaires sur les TV, casques et enceintes en plus des soldes

En plus de ses offres déjà très intéressantes pendant les soldes, Boulanger double la mise avec des réductions spéciales sur les TV, le son et le gros électroménager pour une durée limitée. C’est le moment plus que jamais de faire de bonnes affaires sur ces produits.

Les soldes d’été 2025 se poursuivent chez Boulanger. Toutes les catégories de produits font l’objet de réductions intéressantes. Cela n’empêche pas l’enseigne d’aller encore plus loin avec une nouvelle promotion spéciale. Celle-ci concerne uniquement les TV, les enceintes, écouteurs et casques, ou encore les produits de la catégorie gros électroménagers.

Jusqu’au 11 juillet 2025 inclut, Boulanger propose ainsi 50 € de réduction supplémentaire dès 300 € et 70 € de réduction dès 700 €. Ces deux offres viennent optimiser le montant des réductions déjà appliquées pendant les soldes d’été 2025 sur Boulanger. Les remises s’appliquent au panier.

Les prix baissent encore plus chez Boulanger pour les soldes, mais pas pour longtemps

Vous l’aurez compris, il s’agit d’une offre à durée limitée. Pendant qu’il est encore temps, vous pouvez faire baisser encore plus les prix de plusieurs produits phares déjà en promotion chez Boulanger en ce moment.

Dans la catégorie des TV, on pense notamment aux modèles suivants :

Sélection d’offres audio (casques et enceintes) :

Notez pour finir que ces offres ne sont pas valables sur le casque Sony WH-1000XM6, les produits Apple, les produits vendus exclusivement en ligne ou encore sur les articles de la et reconditionnés.