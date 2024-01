Nvidia RTX Remix : téléchargez vite les nouveaux pilotes, ils permettent d’ajouter du Ray Tracing sur n’importe quel jeu PC

NVIDIA lance la bêta ouverte de RTX Remix, offrant aux moddeurs la possibilité de réinventer les jeux classiques avec des technologies de pointe comme le ray tracing et NVIDIA DLSS. Cette plateforme s'inscrit comme une avancée majeure dans l'univers du modding de jeux PC.

La technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) de NVIDIA, présente dans de nombreux jeux PC, a radicalement transformé le rendu graphique en jeu. Cette technique, en constante évolution depuis son apparition en 2018, utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la fluidité et la qualité visuelle des jeux. Le DLSS, à travers ses diverses versions, a prouvé son efficacité en doublant les performances tout en conservant une consommation énergétique réduite. Sa capacité à upscaler les images de faible résolution en rendus de haute qualité en fait un outil crucial dans le contexte de RTX Remix.

Parallèlement, la technologie Path Tracing, une évolution majeure du ray tracing, est intégrée dans RTX Remix pour offrir un rendu lumineux ultra-réaliste. Contrairement au ray tracing traditionnel, ce dernier permet à la lumière de rebondir de manière plus réaliste sur tous les objets, créant des reflets et des ombres presque palpables. Bien que cette technologie soit très exigeante en ressources, elle représente un bond en avant significatif dans la création d'environnements de jeu immersifs et visuellement époustouflants.

Vous pouvez remasteriser vos anciens jeux avec RTX Remix dès maintenant

L'annonce de RTX Remix par NVIDIA il y a deux ans, illustrée par la remastérisation de “Portal” avec ray tracing pour démontrer la puissance des cartes RTX 4000, a pavé la voie pour les avancées actuelles en matière de modding. Cette initiative a montré comment des technologies avancées peuvent transformer radicalement des jeux classiques, préparant ainsi le terrain pour les possibilités étendues offertes par RTX Remix aujourd'hui.

RTX Remix, intégré dans l'écosystème NVIDIA Omniverse, permet une transformation impressionnante des jeux. Les moddeurs peuvent désormais améliorer les textures avec l'IA, remplacer facilement les assets du jeu par des versions haute fidélité et intégrer des effets de ray tracing complets. Cet outil offre une approche unifiée pour la remastérisation de jeux avec des pipelines DirectX 8 et 9, comme “The Elder Scrolls III: Morrowind”, transformant ainsi visuellement des titres emblématiques.

Les moddeurs ont maintenant accès à une suite d'outils puissants, y compris des capacités de relighting en ray tracing et des outils de textures génératives IA. Cette technologie permet de créer des scènes de jeu réalistes et immersives, améliorant considérablement l'interaction de la lumière et des matériaux. De plus, la prise en charge de l'OpenUSD favorise un workflow efficace entre RTX Remix et des applications populaires de modélisation 3D, comme Blender et Adobe Substance, ouvrant ainsi la porte à une créativité sans précédent dans la communauté du modding.

Source : NVIDIA