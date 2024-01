Les GeForce RTX utilisent maintenant l’IA pour booster les couleurs des vieilles vidéos

Nvidia cherche a redéfinir le rendu vidéo avec sa nouvelle fonctionnalité RTX Video HDR, qui transforme les vidéos standard en images de haute qualité HDR grâce à l'intelligence artificielle. Cette innovation marque une étape importante pour les utilisateurs de cartes graphiques RTX, promettant une amélioration notable de la qualité visuelle.

Les avancées récentes dans le domaine des cartes graphiques, comme l'arrivée de la GeForce RTX 4070 Super, illustrent une progression technologique constante. Ces développements sont complétés par des initiatives visant à enrichir l'aspect visuel des jeux vidéo, par exemple, à travers l'ajout de ray tracing et l'amélioration des textures dans des titres classiques grâce à l'intelligence artificielle.

La technologie DLSS de Nvidia joue un rôle clé dans cette évolution, en améliorant la qualité d'image des jeux tout en maintenant une performance optimale. Cette démarche d'innovation se manifeste pleinement avec le lancement de RTX Video HDR, une nouvelle fonctionnalité qui transforme les couleurs standards en haute qualité HDR, offrant une amélioration visuelle notable sur les écrans adaptés.

Les GPUs Nvidia RTX transforment désormais les graphiques standard en HDR grâce à l'IA

Nvidia introduit RTX Video HDR. Le HDR, ou High Dynamic Range, est une technologie qui améliore la qualité d'image en augmentant le contraste entre les zones les plus sombres et les plus lumineuses d'une scène. Cela permet d'obtenir des images plus détaillées, avec des couleurs plus riches et plus variées, offrant ainsi une expérience visuelle plus réaliste et immersive. Cette nouveauté fait partie de la dernière mise à jour 551.23 Game Ready Driver qui coïncident avec le lancement de la nouvelle RTX 4070 Ti Super. Cette fonctionnalité est accessible via le panneau de contrôle de la carte graphique et fonctionne à la fois avec Microsoft Edge et Google Chrome.

En plus de RTX Video HDR, la mise à jour du pilote Nvidia apporte une autre amélioration significative pour les joueurs : le mode Ultra Low Latency pour les jeux utilisant DirectX 12. Cette fonctionnalité est particulièrement importante pour ceux qui cherchent à jouer de manière plus fluide et réactive. En simplifiant, elle ajuste la manière dont les tâches graphiques sont traitées par la carte GPU, permettant une réaction quasi instantanée à l'action du joueur à l'écran. C'est une avancée majeure pour les jeux nécessitant des réflexes rapides, offrant aux joueurs un avantage compétitif notable. En somme, avec l'introduction de RTX Video HDR et le mode Ultra Low Latency, Nvidia apporte des modifications techniques notables, visant à améliorer la qualité visuelle et la réactivité dans les jeux.