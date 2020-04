PCI-Express 5.0 et DDR5 : les techno qui vont booster les PC arrivent en 2022

Le calendrier concernant toutes les nouvelles technologies qui devraient considérablement améliorer nos futurs PC vient d’être dévoilé. Elles ont pour nom DDR5 ou PC Express 5.0 et commencent déjà à faire parler d’elles.

Il va falloir attendre encore un peu avant de voir arriver dans nos machines les nouvelles normes de transfert et de stockage, à savoir le PCI-Express gen 5.0 et la DDR5. Mais le calendrier commence à se profiler. Préparez-vous, car avec ces nouvelles normes, ça risque de dépoter.

La DDR5 d’abord chez Intel, mais du PCI Epress 5.0 probablement chez AMD en premier

Mais commençons par la DDR5, qui passera prochainement en version 5.0. Intel donnera le coup d’envoi : les premières machines profitant de cette technologie seront à base de Xeon Sapphire Rapids. Dans un premier temps, il ne devrait donc pas s’agir de machines grand public. Si Intel n’a pas encore détaillé son calendrier, on sait en revanche que la techno ZEN 4 d’AMD, laquelle profite elle aussi de mémoire DDR5, devrait quant à elle arriver d’ici fin 2021. Ce qui donne une idée approximative de l’époque à laquelle les premières cartes embarquant du PCI-Express 5.0 verront le jour.

Parmi les gains de la DDR5 par rapport à l’actuelle génération, on peut par exemple citer une bande passante doublée et une meilleure gestion de la consommation électrique. La commercialisation de la DDR5 auprès du grand public ne devrait pas avoir lieu avant le début de l’année suivante. Au passage, notez que la technologie LPDDR5, dédiée quant à elle aux appareils mobile et qui avait été annoncée dès 2017, est déjà présente au sein du S20 de Samsung commercialisé depuis février dernier. On attend désormais une diffusion à plus grande échelle.

Enfin, intéressons-nous maintenant à la norme PCI Express. Celle-ci en est actuellement à la version 3.0 du côté d’Intel, et 4.0 chez AMD. Quand arrivera le PCI-Express 5.0 exactement ? Là encore, elle devrait pointer le bout de son nez à la même période que la DDR5 chez AMD, puisque c’est justement la plateforme ZEN 4 qui devrait en bénéficier en premier. En revanche, il se pourrait que la norme ne profite qu’aux cartes professionnelles comme les CDNA2 du même constructeur, avant d’être déployée auprès des cartes grand public. À l’heure actuelle, rien ne change. Si Intel traine encore un peu la patte quant à l’intégration de la technologie PCI-Express gen 4.0 sur ses plateformes, AMD l’a devancé.