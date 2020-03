Nvidia GeForce RTX 3080 : les cartes graphiques Ampere seraient lancées en septembre

La GeForce RTX 3080 et les autres références de la série 3000 seraient finalement lancées en septembre. On s’attendait à découvrir les prochaines cartes graphiques de Nvidia au cours de sa conférence GTC qui devait se tenir du 22 au 26 mars 2020, mais celle-ci a été annulée.

En février, Jensen Huang, le PDG de Nvidia teasait la présentation des RTX Series 3000 pour fin mars à l’occasion de la GeForce Tech Conference (GTC) 2020. Le fondeur devait y dévoiler les principales caractéristiques de ses nouveaux GPU Ampere. Ces derniers seront au cœur des GeForce RTX 3070 et 3080, les références phares de sa prochaine gamme de cartes graphiques Nvidia. L’annulation de la GTC fait désormais craindre des retards sur le planning de la marque.

D’après le site TweakTown, la présentation des nouveaux GPU Nvidia devrait finalement avoir lieu en août pour un lancement courant septembre. Ce sera juste à temps pour le Computex 2020, un autre événement qui a été repoussé à cause du nouveau coronavirus alors qu’il devait initialement se tenir début juin. Nvidia est donc forcé de se conformer à son calendrier habituel.

Pour rappel, les GeForce RTX de la série 2000 avaient été présentées en août 2018 au cours de la Gamescon pour un lancement en septembre. Nvidia ne devrait pas connaître des difficultés de production liées au coronavirus puisque d’après le magazine Bloomberg, le retour à la normale de la situation devrait permettre au fondeur de retrouver 70 à 80% de sa capacité de production d’ici la fin du mois.

Enfin, pour ce que l’on sait déjà des cartes graphiques GeForce RTX 3070 et 3080, elles profiteront de la nouvelle architecture Ampere de Nvidia avec une finesse de gravure de 7 nm, un grand pas comparativement aux GPU Turing de la génération actuelle. La RTX 3070 embarquerait aurait 3072 cœurs CUDA, 8 ou 16 Go de VRAM DDR6 selon les versions et un bus mémoire de 256 bits.

La GeForce RTX 3080 quant à elle bénéficierait de 3840 cœurs, d’une VRAM DDR6 de 10 à 20 Go ou encore d’un bus mémoire de 320 bits. Aux dernières nouvelles, Nvidia préparerait également une RTX 3090 surpuissante avec 4992 cœurs CUDA, soit la référence la plus aboutie de la gamme.

Source : TweakTown