Nvidia : les GeForce RTX 3070, 3080 et 3080 Ti (7 nm) sortiraient dès le 3e trimestre 2020

Nvidia devrait lancer ses GeForce RTX 3070 et 3080 sous la nouvelle architecture Ampere dès le 3e trimestre 2020. La GeForce RTX 3080 Ti serait lancée un peu plus tard au 4e trimestre. Une partie de leur fiche technique aurait été dévoilée par une fuite.

Nvidia devrait lancer ses premières cartes sous l’architecture Ampere dès le 3e trimestre 2020. La nouvelle microarchitecture succède aux puces Turing. On sait grâce à quelques indiscrétions venues de chez Samsung que ces puces seront gravées selon le procédé 7nm EUV FinFET. La fabrication serait confiée à Samsung et TSMC.

Une fuite reprise par le blog spécialisé Guru3D dévoile le calendrier de sortie des premières cartes, ainsi qu’une partie de leur fiche technique. Le document, repris en fin d’article, montre quatre modèles de cartes, les GeForce RTX 3080 Ti, 3080, 3070 et 3060. Les premières cartes disponibles sur le marché seraient donc les GeForce 3080 et 3070, dès le 3e trimestre 2020. D’ailleurs un précédent rapport évoquait déjà une présentation en mars.

Ces cartes cadencées au maximum à 2 GHz pour la première et 1,9 GHz pour la seconde, embarquent respectivement 4608 et 3584 coeurs GPU, 144 et 112 coeurs dédiés au Ray Tracing. Il y aurait ensuite quelques semaines ou mois plus tard la GeForce RTX 3080 Ti, avec presque deux fois plus de tout – d’ici la fin du 4e trimestre 2020.

La carte embarque en effet 8192 coeurs GPU, et 256 coeurs dédiés au Ray Tracing. Elle serait jusqu’à 40% plus puissante que la génération précédente sous architecture Turing. Enfin, la GeForce RTX 3060, la moins puissante de la sélection – et on imagine également la moins chère – ne sera pas disponible avant le premier trimestre 2021. On relève la présence d’une VRAM à 16 Gbps qui suggère que toutes ces cartes embarqueront de la mémoire GDDR6.

Bien sûr à ce stade ces fuites ont à prendre avec la prudence de rigueur. D’autant que la crise sanitaire mondiale conduit les entreprises à prendre des décisions rapides. Il n’est donc pas impossible que ce calendrier se retrouve in fine chamboulé par le contexte international.

