Nvidia GeForce RTX 3080 Ti (Ampere) : la carte graphique sera 40% plus rapide que la RTX 2080 Ti

La future GeForce RTX 3080 Ti serait dans sa configuration la plus puissante, 40% plus rapide que la GeForce RTX 2080 Ti. Une fuite donne un aperçu de la fiche technique de cinq variantes de cartes graphiques sous la nouvelle architecture Ampere. Toutes seraient capables de Ray Tracing.

Une fuite donne un premier aperçu détaillé des futures cartes construites autour de l’architecture Ampere. La première info, vient de deux leakers qui confirment que ces futurs GPU seront gravés en 10 nm via le dernier procédé disponible chez Samsung – proche de la technologie 8LPP mais sans ultraviolet extrême (EUV). Le 7 nm (TSMC) sera réservé cette année aux applications haute performance, comme par exemple les GPU de l’ordinateur de bord des Tesla.

Mais surtout, on apprend que les puces de l’architecture Ampere formeront une famille de 5 GPU. Le plus puissant serait le GA102, qui succède au GPU (Turing) TU102 de la RTX 2080 Ti. Ce GPU sera logiquement le plus t haut de gamme, et on l’attend donc dans une carte qui sera probablement commercialisée sous le nom GeForce RTX 3080 Ti et dans la prochaine génération de cartes Titan. A en croire le leaker KittyCorgi, cette future carte graphique devrait être environ 40% plus rapide que la RTX 2080 Ti.

Pour le reste de la liste, le GA103 n’a pas de prédécesseur – il resterait 10% plus puissant que le TU102 embarqué dans la RTX 2080 Ti. Le GA104 succède, lui au TU104 (le même GPU que dans la RTX 2080). Le GA106 remplace le TU106 (RTX 2060). Quant au GA107, le moins puissant de la gamme, il prend la relève du TU117 (GTX 1650). On apprend également que le SLI et le NVLINK sera disponible mais uniquement sur les cartes les plus haut de gamme (GA102).

Pour autant, tous ces GPU proposeront le Ray Tracing, y compris le GA107. Ce qui devrait permettre de belles améliorations en termes de performances dans ce qui était jusqu’à présent disponible dans l’entrée et le milieu de gamme.

1 Surprisingly, the next gen chip will be based on Samsung 10nm node 2 Not very solid about what GA102 really got, may struggle to be 40% above 2080ti, but bound to be under that number if compared against full bore TU102 3 SLi will be available to GA102 ONLY 4 RTX for everyone pic.twitter.com/b5YAKmOmgf — KittyCorgi (@CorgiKitty) March 11, 2020

Source : WCCFTech