Nvidia RTX 3080 12 Go : lancement imminent pour la carte graphique avec plus de mémoire

Nvidia s’apprête à lancer une nouvelle carte graphique Nvidia RTX 3080. Contrairement à la version classique, celle-ci embarquerait 12 Go de VRAM, soit 2 Go de plus que la version déjà sur le marché.

Nos confrères de VideoCardz ont mis la main sur une image officielle d’une nouvelle carte graphique Nvidia RTX 3080 12 Go de RAM. Il s’agit d’un modèle custom FTW3 Ultra de chez EVGA, et nous savons déjà beaucoup de choses à son sujet.

Cette carte graphique intègrerait donc non seulement 2 Go de VRAM supplémentaires par rapport à une RTX 3080 classique, mais offrirait également un bus mémoire plus large de 384 bits. Cela se traduirait par une bande passante mémoire plus importante, et donc la carte serait plus rapide. On retrouverait également le GPU GA102 mis à jour avec 8960 cœurs CUDA, contre 8704 pour la RTX 3080 classique. Les performances améliorées s’accompagnent logiquement d’une consommation en hausse. Le TDP serait revu à 350 W sur ce modèle, contre 320 W sur la RTX 3080 10 Go actuelle.

Une sortie imminente pour la nouvelle carte graphique de Nvidia ?

D’après les informations de VideoCardz, Nvidia pourrait annoncer la nouvelle RTX 3080 12 Go dès aujourd’hui via un communiqué de presse à 15 heures, heure française. Pour l’instant, nous n’avons aucune indication concernant son prix, mais celui-ci devrait être légèrement plus élevé que le modèle actuel.

Pour rappel, les RTX 3080 10 Go sont vendues entre 1200 euros et 1600 euros pour les modèles custom, il se pourrait donc que cette nouvelle version soit proposée aux alentours de 1600 euros pour les modèles les plus abordables. La pénurie mondiale actuelle de semi-conducteurs aura probablement pour effet de tirer les prix vers le haut, et les stocks devraient partir très rapidement.

En plus de sa RTX 3080 12 Go, Nvidia a récemment annoncé une nouvelle RTX 3050, un GPU à moins de 250 euros pour jouer en Ray Tracing en Full HD à 60 FPS. On s’attend également à ce que le géant américain donne davantage de détails concernant sa nouvelle RTX 3090 Ti d’ici la fin du mois, puisque celle-ci serait attendue pour le 27 janvier prochain. Néanmoins, Nvidia a déjà annoncé la plupart de ses caractéristiques techniques de son monstre de puissance lors du salon CES 2022.

