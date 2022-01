NVIDIA dévoile sa GeForce RTX 3090 Ti, voici ses caractéristiques

Alors que la date de sa présentation officielle n'est pas encore connue, tout au plus les rumeurs les plus optimistes parlent-elles d'un lancement d'ici la fin du mois, voici que la GeForce RTX 3090 Ti vient de faire une apparition furtive au cours de la présentation de NVIDIA à l'occasion du CES 2022. C'est peut-être le moment de faire un récapitulatif de tout ce que l'on sait au sujet de cette future carte graphique très haut de gamme.

Destinée à faire patienter les (riches) afficionados de la marque d'ici l'arrivée des GeForce RTX 4000 Series, prévue si tout va bien pour le troisième trimestre 2022, la GeForce RTX 3090 Ti en version Founder Edition reprend le design de la RTX 3090 d'origine, mais avec plus d'unités de calcul et une consommation qui explose. Concrètement, la RTX 3090 Ti et son chipset GA102 (le même que celui des RTX 3080, RTX 3080 Ti et RTX 3090) devrait profiter de 10752 coeurs CUDA, en légère hausse par rapport aux 10496 coeurs CUDA de la Geforce RTX 3090. Le nombre de Tensor Cores passe de 328 à 336 unités, et on gagne deux unités de calcul spécialisées dans le ray-tracing. Cette GeForce RTX 3090 Ti devrait améliorer de quelques pourcents les performances offerte par la RTX 3090, et de plusieurs dizaines de watts sa consommation.

Des caractéristiques qui donnent le tournis

Car oui, il faut bien alimenter convenablement tous ces composants : le connecteur d'alimentation PCIe à 12 broches de la RTX 3090 laisserait donc sa place à un connecteur à 16 broches capable d'encaisser jusqu'à 450 watts de puissance, soit 100 watts de plus que sur la RTX 3090. Cette carte graphique monstrueuse embarquerait par ailleurs 24 Go de mémoire GDDR6X fonctionnant à 21,2 Gbps : c'est ici aussi en augmentation par rapport à la RTX 3090, limitée à “seulement” 19,5 Gbps. La mémoire graphique est cadencée à 1325 MHz sur le modèle Ti contre 1219 MHz sur la RTX 3090 de base, ce qui représente une bande passante totale de plus de 1 To/s.

GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3080 Ti

GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3090 Ti

GPU GA102-200 GA102-225 GA102-300 GA102-350 Mémoire 10 Go GDDR6X

(19 Gbps) 10 Go GDDR6X

(19 Gbps) 24 Go GDDR6X

(19,5 Gbps) 24 Go GDDR6X

(21,2 Gbps) Bus 320-bit 384-bit 384-bit 384-bit Coeurs CUDA 8704 10 240 10496 10752 Coeurs RT 68 80 82 84 Coeurs Tensor 272 320 328 336 Unités de rendu (ROP) 96 112 112 112 TDP 320W 350W 350W 450W Connecteur

d'alimentation 12 broches 12 broches 12 broches 16 broches Prix de vente

de lancement

699 $ 1199 $ 1499 $ 499 $

Hélas, à l'heure actuelle NVIDIA n'a confirmé que peu de caractéristiques concernant sa future GeForce RTX 3090 Ti, mis à part sa puissance de calcul brute. Le constructeur a en effet profité de l'apparition-éclair de cette carte à la fin de sa conférence pour indiquer quelques chiffres. On apprend que cette carte graphique peut atteindre 40 TFLOPS sur les coeurs CUDA, 78 TFLOPS en ray-tracing ou encore 320 TFLOPS via les Tensor Cores. On est clairement bien loin des performances affichées par la GeForce RTX 3050 que vient de lancer le constructeur. NVIDIA promet de donner prochainement de plus amples détails concernant sa RTX 3090 Ti, pourquoi pas d'ici la fin du mois…