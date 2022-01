RTX 3090 Ti : une photo confirme l’existence de la nouvelle carte graphique à plus de 3000 euros

Nvidia s’apprête à annoncer une nouvelle carte graphique haut de gamme, la RTX 3090 Ti. Ce monstre de puissance sera encore plus performant que la RTX 3090 actuelle, et son prix risque de s’envoler.

Nos confrères de Videocardz ont réussi à mettre la main sur une image dévoilant la RTX 3090 Ti, ce qui confirme l’existence de cette nouvelle référence juste avant sa présentation officielle. La plupart des caractéristiques de la carte graphique haut de gamme ont également été dévoilées.

Comme nous avions pu le voir avec les fuites précédentes, Nvidia va utiliser sur sa nouvelle RTX 3090 Ti 24 Go de mémoire GDDR6X ultrarapide cadencée à 21 Gbps, contre 19,5 Gbps pour la mémoire GDDR6X du RTX 3090. Il en résultera une bande passante mémoire de plus de 1 To/sec, une première pour la famille des GPU GeForce. Il s’agit de 7,7 % de bande passante mémoire en plus par rapport à la RTX 3090 classique.

Quelles caractéristiques techniques pour la RTX 3090 Ti ?

En ce qui concerne la fiche technique, la RTX 3090 Ti Founders Edition aura une fréquence de base et de boost de 1560 MHz et 1860 MHz, respectivement. C’est 12 % et 10 % plus que sur la RTX 3090 classique. On retrouvera également 10 752 cœurs CUDA, contre 10 496 pour sa petite sœur. Néanmoins, la carte dispose du même bus mémoire de 384 bits que la RTX 3090.

Comme vous vous en doutez, toute cette puissance supplémentaire demande un peu plus d’énergie. Plus précisément, la carte aura besoin de 450W d'énergie. C’est 100W de plus que la RTX 3090, et la RTX 3090 Ti sera alimentée par le nouveau câble MOLEX microfit 16 broches que NVIDIA fournira probablement avec la carte. Certains modèles custom dont certaines cartes Kingpin demanderont même plus de 1000 W.

La nouvelle RTX 3090 Ti pourrait être présentée lors du salon CES 2022 qui se tient aujourd’hui, mais la carte graphique ne serait pas disponible à la vente avant le 27 janvier prochain. Alors que l'on retrouve aujourd’hui les différents modèles de RTX 3090 autour de 3000 euros, cette nouvelle version devrait voir son prix s’envoler et se rapprocher des 3500 euros voire des 4000 euros pour certains modèles. Nvidia pourrait communiquer de nouvelles informations à son sujet lors d’une conférence qui aura lieu ce soir.

