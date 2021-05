La RTX 3080 Ti serait finalement présentée le 31 mai 2021, au lieu du 18 mai prévu il y a quelques jours. Elle sera dévoilée en même temps que la 3070 Ti. Les raisons de ce décalage sont inconnues, bien qu’il ne s’agit pas de la première fois que Nvidia retarde la sortie de sa carte graphique.

Il va encore falloir se montrer un petit peu patient avant de jeter un œil à la RTX 3080 Ti. Si cela fait maintenant presque un an que des rumeurs circulent autour de la carte graphique, Nvidia semble prendre son temps avant de rendre la chose officielle. La semaine dernière, plusieurs sources ont affirmé que sa sortie serait imminente, avec notamment une présentation le 18 mai prochain. Mais le constructeur aurait de nouveau décidé de repousser cette échéance. Il faudra désormais attendre le 31 mai 2021.

La RTX 3070 Ti sera quant à elle dévoilée le même jour que sa voisine de gamme. Les deux cartes graphiques ne seront toutefois pas lancées en même temps. C’est la RTX 3070 Ti qui sera disponible en premier, le 2 juin 2021. La RTX 3080 Ti emboîtera le pas une semaine plus tard, le 9 juin 2021. Notez cependant que ces dates ont été repoussées à de multiples reprises. La 3080 Ti devait initialement sortir en début d’année, avant de voir cette date fixée à avril, puis désormais mai. Nous ne sommes donc pas à l’abri d’un nouveau décalage.

Les RTX 3080 Ti et 3070 Ti se dirigent vers un lancement imminent

La date de lancement des deux cartes graphiques semble donc incertaine. Leur fiche technique, en revanche, se confirme de fuite en fuite. Bien que nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que les caractéristiques énoncées seront bien celles présentées par Nvidia, nous pouvons au moins acter de leur crédibilité.

Pour rappel, la RTX 3080 Ti sera équipée d’un GPU GA102-225 avec 10 240 cœurs CUDA répartis dans 80 unités de calcul. Elle disposera de 12 Go de RAM GDDR6X à 19 Gbps et d’une fréquence d’horloge à 1365 MHz, boostée à 1665 MHz. Sa bande passante sera de 912 Go/s et son prix conseillé de 828 €.

La RTX 3070 Ti, quant à elle, profitera d’un GPU GA104-400-A1, équipé de 6144 cœurs CUDA au sein de 48 unités de calcul. Elle aura 8 Go de VRAM GDDR6X, soit un bond en avant comparé au à la GDDR6 de la RTX 3070. Avec son interface de 256 bit, elle proposera également une vitesse de 19 Gbps. En revanche, on ne connaît pas encore son prix.

