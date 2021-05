Une info WCCFTech révèle que Nvidia mettra en vente la GeForce RTX 3080 Ti le 3 juin 2021, à peine trois jours après son annonce. Une RTX 3070 Ti arrive également le 10 juin 2021. De quoi relâcher un peu la pression sur un marché qui reste frappé par les pénuries ?

Nos confrères de WCCFTech ont une info qui va intéresser nos lecteurs qui cherchent désespérément depuis plusieurs mois à se procurer une carte GeForce RTX 3000. Si pour l'instant vous avez raté votre tour, sachez que Nvidia a prévu de lancer de nouveaux modèles de cartes graphiques de même génération dans les prochaines semaines.

Il devrait être question de deux variantes Ti : les GeForce RTX 3080 Ti et GeForce RTX 3070 Ti. Les cartes marquées d'un Ti désignent des versions améliorées des modèles de base. Elles ont parfois plus de mémoire vive, ou une version plus récente de puces et ont des fréquences d'horloge légèrement overclockées.

Nvidia : la carte graphique GeForce RTX 3080 Ti sera en vente dès le 3 juin 2021

Selon les dernières fuites, les performances de la GeForce RTX 3080 Ti devraient être très proches de celles des surpuissantes RTX 3090. Du côté de la GeForce RTX 3070 Ti, on devrait être néanmoins davantage sur des performances de l'ordre d'une 3070 normale avec juste un peu plus de peps. Evidemment, ce sont des rumeurs à ce stade, et on devrait dans tous les cas en savoir rapidement davantage vu que Nvidia a annoncé la tenue d'une keynote le 31 mai 2021.

Nos confrères de WCCFTech viennent néanmoins de dévoiler en avance le calendrier de mise en vente de ces cartes. Comme à son habitude, Nvidia devrait commercialiser en priorité le modèle le plus puissant. Ainsi la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti devrait arriver en magasin à peine trois jours après la keynote, le 3 juin 2021.

Quant à la GeForce RTX 3070 Ti il faudra attendre quelques jours supplémentaires puisque la carte graphique ne sera pas disponible en magasin avant le 10 juin 2021. Dans les deux cas, on devrait rapidement voir des tests, puisque le fondeur enverra des échantillons des nouvelles cartes aux médias 24 heures en amont.

Il peut paraître étonnant que Nvidia lance de nouvelles cartes graphiques alors que les cartes actuelles sont en pénurie chronique. Espérons que ces nouvelles cartes permettront un afflux d'unités à même de réduire ces problèmes.

Source : WCCFTech