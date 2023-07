Nvidia GeForce RTX 3080 Ti : n’achetez surtout pas cette mystérieuse version avec 20 Go de mémoire

Une petite annonce publiée sur Facebook propose d'acheter une carte graphique Nvidia RTX 3080 Ti avec 20 Go de mémoire. Une version qui n'est pas censée exister officiellement, et qu'il vaut mieux ne pas acheter.



Il existe des arlésiennes dans le monde des cartes graphiques. À l'époque où sort la série Nvidia RTX 3000, on parle de l'arrivée imminente de la RTX 3080 Ti avec 20 Go de mémoire. Après plusieurs mois d'hésitation, Nvidia décide finalement d'annuler le projet très peu de temps avant sa sortie supposée. Ce qui n'est pas sans poser de problème pour les différents constructeurs comme MSI, Gigabyte ou ASUS, qui pour certains ont déjà produit des modèles fonctionnels.

La RTX 3080 Ti à 20 Go de mémoire est donc devenue un genre de légende urbaine, et on a dû se “contenter” du modèle à 12 Go. En début d'année, Nvidia arrête la vente des cartes graphiques estampillées 3000 pour mieux mettre en avant les RTX 4000. Restent d'autres revendeurs ou le marché de l'occasion pour qui veut tout de même un modèle plus ancien. Sur Facebook justement, il est possible de se procurer cette fameuse 3080 Ti 20 Go.

La RTX 3080 Ti à 20 Go de mémoire existe, mais n'a pas de pilotes officiels

Vendue pour la modique somme de 1100 dollars australiens (environ 675 €), la carte est présentée comme ayant quelques marques d'usure. Elle a visiblement été produite par MSI vu le logo imprimé, et il s'agit du modèle final, celui prêt à être mis en vente avant l'annulation par Nvidia. Pour prouver l'authenticité du produit, le vendeur poste des captures d'écran de différents benchmarks. La carte graphique est en effet un peu au-dessus de sa petite sœur à 12 Go sur les scores.

Lira aussi – Nvidia RTX 50 : la nouvelle génération de carte graphique pourrait débarquer en 2025

Le problème, c'est que la 3080 Ti 20 Go n'est pas officiellement supportée. Cela veut dire que rien ne garantit qu'elle fonctionnera correctement avec le reste de votre configuration. Côté pilotes, c'est la même chose : il n'y a pas de drivers officiels pour la carte graphique, ce qui ajoute à son instabilité potentielle. Nous vous recommandons donc de ne pas acheter ce modèle si vous étiez tenté de l'utiliser. Sauf si vous y voyez plus le côté collection bien sûr, l'objet restant quoi qu'il arrive très insolite.