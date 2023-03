Nvidia arrête déjà de vendre ses RTX 3000 pour se concentrer sur la nouvelle génération

Nvidia semble vouloir s’empresser de tourner la page et inciter les gamers à passer sur sa nouvelle génération de cartes graphiques, les RTX 3000 Founders Edition ayant été toutes retirées de la boutique en ligne officielle.

Nvidia a fait un changement de taille au niveau de son catalogue de produits qui étaient proposés sur son site internet. En effet, le géant américain a tout simplement retiré de la vente ses cartes graphiques de la génération précédente, c’est-à-dire les RTX de la série 3000.

L’entreprise vendait jusqu’à présent des versions Founders Edition, c’est-à-dire des modèles concoctés par ses soins, et non pas par un tiers comme par exemple MSI, ASUS ou encore Gigabyte. Au total, ce sont plusieurs références qui ont quitté la boutique, dont notamment les RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3070 Ti, RTX 3080, RTX 3080 Ti, RTX 3090 et RTX 3090 Ti.

Nvidia met en avant ses cartes graphiques de la série 4000

En supprimant ses cartes graphiques de la série 3000 de son site, Nvidia indique probablement qu’il a arrêté la production, et qu’il se concentrera désormais sur les nouvelles RTX 4000. Parmi elles, on retrouve la RTX 4090, la RTX 4080 et la RTX 4070 Ti. Elles devraient bientôt être rejointes par d’autres références d’ici quelques semaines seulement.

Le géant américain met donc désormais en avant sa nouvelle génération de cartes graphique, qui offrent toutes un bond de performances important par rapport à la génération précédente. Ces dernières sont d’ailleurs essentielles si vous souhaitez tirer entièrement parti des derniers jeux du marché, dont notamment le portage de The Last of Us Part 1 sur PC. En effet, le jeu demande une RTX 4080 pour jouer en 4K.

Pour les gamers les moins fortunés, notez que les GeForce RTX de la série 3000 sont toujours disponibles chez les principaux détaillants, ce qui signifie que ces cartes graphiques ne vont pas disparaître du marché du jour au lendemain. Il sera également possible d’acheter d’autres références une fois les modèles Founders Edition définitivement en rupture de stock. Il reste à savoir combien de temps celles-ci seront toujours disponibles.