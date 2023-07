AMD RX 7900 XT : cette mise à jour booste énormément les performances, si vous jouez aux bons jeux

La dernière mise à jour des pilotes pour les cartes graphiques AMD RX offre un gain de performances impressionnant, surtout sur la RX 7900 XT… mais pas sur tous les jeux.

En temps normal, mettre à jour les pilotes de sa carte graphique passe assez inaperçu. Quelques nouveaux jeux sont ajoutés à la liste de ceux compatibles avec une optimisation automatique par exemple, via le logiciel dédié (Nvidia GeForce Experience ou AMD Software : Adrenalin Edition selon le modèle de la carte). Mais parfois, on constate un gain de performance appréciable une fois en jeu, souvent sous la forme d'un meilleur framerate (fréquence d'images).

Sur ce point, AMD frappe un grand coup avec ses derniers pilotes graphiques, disponibles dès maintenant via AMD Adrenalin Edition. Une fois installés, l'augmentation des performances atteint parfois des valeurs impressionnantes. En tête de liste, la AMD RX 7900 XT, modèle haut de gamme, qui affiche 67 % de gains… mais dans un cas très précis. Pour observer cette amélioration significative, vous devez jouer à Forza Horizon 5 en 1080p (une définition de 1920 x 1080 pixels). En 4K, le gain est présent, mais moindre.

AMD met à jour ses cartes graphiques et booste les performances en jeu

D'autres modèles sont concernés par ce boost de framerate. La RX 7900 XTX affiche de manière plus fluide Forza Horizon 5 ou encore The Last of Us, sans que ce soit au niveau de sa petite sœur. Plus intéressant, la série RX 6000 profite également des nouveaux pilotes graphiques, et bénéficie d'un gain de 10 à 25 % de performances. Là aussi, la différence sera plus ou moins prononcée en fonction du jeu que vous lancez.

Il y a un pourtant un réel intérêt quand on se rappelle que certaines cartes AMD RX 6000 sont sorties il y a presque 3 ans. Cela retarde d'autant plus la nécessité de passer à un modèle supérieur, si tant est que l'on ne souhaite pas faire tourner les derniers jeux triple A en 4K avec tous les curseurs graphiques à fond. Chose assez rare pour être soulignée, AMD offre ici une mise à jour gratuite qui profite de manière visible à ses “vieilles” cartes graphiques. Les joueurs apprécieront.

Source : Tech Radar