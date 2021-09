NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti : la version avec 20 Go de mémoire est bien réelle

La RTX 3080 Ti avec 12 Go de VRAM ne serait pas l’unique version que proposera NVIDIA en 2021, puisqu’une RTX 3080 Ti avec 20 Go de mémoire VRAM a été repérée et testée par un utilisateur.

Annoncée le 18 mai dernier à 828 euros, la RTX 3080 Ti classique avec 12 Go de VRAM avait finalement été vendue en avance pour des sommes dépassant les 2500 euros. Il semble qu’il ne s’agisse finalement pas de la seule version que NVIDIA proposera. Un utilisateur a déjà réussi à mettre la main sur une RTX 3080 Ti assez spéciale chez le magasin de matériel russe Hardvar.

Il s’agirait d’une AORUS GeForce RTX 3080 Ti Xtreme de Gigabyte (GV-N308TAORUS X-20GD). Elle embarquerait un GPU Ampere GA102 avec 20 Go de mémoire GDDR6X fonctionnant sur une interface de bus de 320 bits. Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’une RTX 3080 Ti avec autant de mémoire vidéo, puisque déjà l’année dernière, nous pensions que la RTX 3080 Ti classique allait être équipée de 20 Go de VRAM.

La RTX 3080 Ti 20 Go excelle pour le miner des cryptomonnaies

Comme le rapporte Wccftech, la carte graphique serait particulièrement à l’aise pour miner des cryptomonnaies. En effet, avec le pilote 457.71 de NVIDIA, RTX 3080 Ti aurait permis un taux de hachage de 86 MH/s avec la configuration de base pour l’Ethereum, et de 94,04 MH/s une fois overclockée. Le magasin aurait même pu pousser la carte à 97,79 MH/s lors d’un test. En comparaison, une RTX 3080 Ti standard offrirait des performances d’environ 60-65 MH/s pour cette cryptomonnaie.

Cependant, il semble que la carte ait été fabriqué avant la production des puces Ampere LHR (Lite Hash Rate), qui brident les performances pour le minage. Grâce à elles, les mineurs n’auraient donc pas accès à l’intégralité des performances des cartes lorsque celles-ci sont utilisées pour miner des cryptomonnaies. NVIDIA a pris cette initiative dans l’espoir de permettre aux joueurs de mettre plus facilement la main sur ses cartes graphiques. Malgré cela, l’entreprise a malheureusement annoncé que les RTX 3000 les pénuries perdureront tout de même jusqu’en 2022.

Pour l’instant, on ne sait pas si NVIDIA compte ou non commercialiser une telle carte où s’il s’agit simplement d’un prototype produit par Gigabyte, mais il serait intéressant de voir une telle carte arriver sur le marché.

Source : Wccftech