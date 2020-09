Après une première fuite des prix des GeForce RTX 3000 en Livres Sterling, c’est au tour de prix en euros de faire surface pour les modèles custom des cartes RTX 3080 et 3090. Comme on pouvait s’y attendre, les prix sont très élevés. Ce qui devrait pousser la plupart des acheteurs à opter pour des références comme les RTX 3070 que l’on attend beaucoup moins chères.

Nvidia a dévoilé les nouvelles cartes GeForce RTX 3070, 3080 et 3090 le 1er septembre 2020 avec des premiers prix en euros. Mais pour l’heure, on ne trouve aucun modèle sur le marché. Nvidia commercialise et produit ses cartes sur un modèle décentralisé. Ainsi de nombreux constructeurs comme ASUS, Gigabyte, MSI ou AORUS proposeront des variantes custom qui peuvent être légèrement différentes les unes des autres – ainsi que des modèles de référence comme les Founders Edition dont les prix devraient atteindre 1549 € (RTX 3090) et 719 € (RTX 3080).

RTX 3080, RTX 3090 : voici ce que donnent les prix des modèles custom en euros

C’est donc autour de ces modèles custom que des prix commencent à faire surface. Après une première salve de prix en Livres Sterling le 3 septembre, de nouveaux prix – cette fois-ci en euros – font surface via le blog Cowcotland. Et ils confirment une situation singulière où toutes les cartes custom affichent un prix supérieur à la variante Fouders Edition. D’autant plus que comme l’explique le blog, tous les prix sont en provenance d’Allemagne et que l’on comprend qu’ils comprennent tous la TVA locale à 19% contre un taux de 20% en France.

Avant de vous donner les chiffres, nous nuancerons la portée de ces derniers : la liste n’est pas encore exhaustive, et il est possible qu’elle comporte des erreurs. Néanmoins les références listées font bien craindre des prix en forte hausse cette année. Pour la RTX 3080 la référence la moins chère, chez PNY, est à plus de 740 € soit 21 € de plus que le prix de la Founders Edition. La référence la plus chère, chez Zotac (RTX 3080 Trinity) atteint la bagatelle de 804,26 €, soit 85 € de différence.

Lire également : Geforce RTX 3070, 3080 et 3090 – Asus, EVGA, Gygabyte, ZOTAC, PNY dévoilent leurs modèles customs

Côté RTX 3090 on tombe sur une référence INNO3D à 1576 € pour la fourchette basse (soit 27 € de plus que la Founders Edition) et jusqu’à 1714 € pour la Zotac RTX 3090 Trinity (plus de 165 € de différence). Cette liste n’étant pas exhaustive il est possible que des modèles encore plus chers soient proposés. De quoi pousser de nombreux joueurs vers la gamme 3070 moins chère mais qui propose des performances très correctes. Que pensez-vous de ces tarifs ? Partagez votre avis dans les commentaires.