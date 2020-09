GeForce RTX 3070 : plus puissante qu’une RTX 2080 Ti, elle coûte deux fois moins cher

La RTX 3070 a été présentée le 1er septembre lors d’une conférence virtuelle, aux côtés de la RTX 3080 et la RTX 3090. Si Nvidia ne s’est pas trop étendu sur son cas, il s’agit en réalité du produit le plus intéressant de la nouvelle gamme, puisqu’elle apporte énormément de puissance pour un prix abordable.

Nvidia a présenté hier ses nouveaux produits : ses cartes graphiques RTX 3070, 3080 et 3090. L’offre est claire, puisque la RTX 3080 est la carte « flagship », vendue 719 euros et censée représentée la gamme. La 3090 est elle la carte d’élite. Vendue 1549 euros et ultrapuissante, elle est taillée pour le jeu en 8K.

Nvidia a très rapidement passé sur la RTX 3070 lors de sa conférence, mais en réalité, il s’agit ici de la carte la plus intéressante du panel. En effet, elle permet de s’équiper pour un prix relativement raisonnable, à savoir 519 euros pour la Founders Edition.

La carte la moins chère, mais pas entrée de gamme

Bien entendu, elle offre toutes les dernières innovations du constructeur, à savoir le ray-tracing ou encore le DLSS. Elle est conçue sur l’architecture Ampère de Nvidia (gravé en 8nm) et dispose de 5888 cœurs CUDA et de 8 Go de mémoire. Cela en fait une carte relativement plus puissante que la 2080 Ti, selon Nvidia, mais aussi beaucoup moins chère. On rappelle que cette dernière coûte 1259 euros en Founders Edition (modèle Nvidia).

Avec cette carte, l’objectif de Nvidia est de démocratiser ses technologies pour un prix plus abordable. Jouer en 4K avec le ray-tracing activé est encore compliqué sans casser sa tirelire et c’est exactement ce que vient corriger la RTX 3070. Elle vient ainsi remplacer la RTX 2070 SUPER dans la ligne des GPU de la marque : une carte puissante, vendue autour des 500 euros.

La RTX 3070 sera disponible dans le courant du mois d’octobre et sera idéale pour vous équiper sereinement sans vous ruiner, pour jouer -au hasard- à Cyberpunk 2077. On imagine qu’une carte encore plus abordable, la RTX 3060, pourrait être annoncée dans les prochains mois afin de compléter la gamme. Et vous, allez-vous craquer pour la 3070 ? Ou alors allez vous faire une folie en achetant une 3080, voire une 3090 ? Dites-le-nous dans les commentaires !