GeForce RTX, 3070, 3080 et 3090 : les prix des modèles customs fuitent

Un site a compilé toutes les fuites de prix concernant les cartes graphiques GeForce RTX 3000 que s’apprêtent à sortir des constructeurs comme ASUS, MSI ou encore Gigabyte. De quoi se faire une idée des tarifs qui nous attendent d’ici la fin du mois… Et d’économiser en conséquence jusque-là !

Dévoilée le 1er septembre dernier, la toute nouvelle gamme de cartes graphiques Nvidia RTX 3000 a créé l’événement en cette rentrée 2020. Les 3 modèles devraient littéralement crever l’écran et enterrer toutes les consoles next-gen, alors même que celles-ci n’ont pas encore été commercialisées. Mais à l’heure actuelle, les premiers modèles de RTX 3000 ne sont pas encore officiellement commercialisés.

RTX 3000 : les prix des cartes graphiques dévoilées plus de 3 semaines avant leur sortie

Il convient donc de s’en remettre aux propos de Nvida lors de sa conférence pour en connaître les spécificités techniques et pour avoir une idée des performances de chaque modèle. Même chose pour le prix : pour le moment, seul le prix officiel de Nvidia a été communiqué, et non celui des fabricants. En se basant sur les tarifs diffusés par le revendeur Overclockers.co.uk, le site a compilé une grille tarifaire des GeForce RTX 3080 et 3090.

On apprend ainsi que l’ASUS GeForce RTX 3090 ROG STRIX Gaming OC 24 GB s’affichera au prix de 1589,99 livres (soit 1785 euros environ). Il faudra débourser 1499,99 livres (soit 1 685 euros), pour acquérir une MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24 GB.

NVIDIA GeForce RTX 3090 – prix des modèles custom :

ASUS GeForce RTX 3090 ROG STRIX Gaming OC 24 GB– £1589,99 (1785 €)

AORUS GeForce RTX 3090 Xtreme 24 GB– £1589,99 (1785 €)

AORUS GeForce RTX 3090 Master 24 GB– £1559,99 (1750 €)

MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24 GB– £1499,99 (1685 €)

Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC 24 GB– £1499,99 (1685 €)

ASUS GeForce RTX 3090 TUF Gaming OC 24 GB– £1499,99 (1685 €)

Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X4 24 GB– £1429,99 (1275 €)

MSI GeForce RTX 3090 Ventus 3X OC 24 GB– £1399,99 (1250 €)

Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X3 24 GB– £1399,99 (1250 €)

Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC 24 GB– £1399,99 (1250 €)

ASUS GeForce RTX 3090 TUF Gaming 24 GB– £1399,99 (1250 €)

Inno3D GeForce RTX 3090 Gaming X3 OC 24 GB– £1399,00 (1250 €)

NVIDIA GeForce RTX 3080 – prix des modèles custom :

ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX Gaming OC 10 GB– £799,99 (900 €)

AORUS GeForce RTX 3080 Xtreme 10 GB– £799,99 (900 €)

AORUS GeForce RTX 3080 Master 10 GB– £749,99 (845 €)

MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10 GB– £749,99 (845 €)

ASUS GeForce RTX 3080 TUF Gaming OC 10 GB– £698,99 (785 €)

Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10 GB– £689,99 (775 €)

MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X OC 10 GB– £679,99 (765 €)

Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X4 10 GB– £679,99 (765 €)

Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X3 10 GB– £659,99 (745 €)

Inno3D GeForce RTX 3080 Twin X2 10 GB– £649,99 (730 €)

ASUS GeForce RTX 3080 TUF Gaming 10 GB– £649,99 (730 €)

Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10 GB– £649,99 (730 €)

NVIDIA GeForce RTX 3070 – prix des modèles custom :

Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X4 8 GB– £499,99 (565 €)

Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X3 8 GB– £479,99 (540 €)

Inno3D GeForce RTX 3070 Twin X2 OC 8 GB– £469,99 (530 €)

Cette gamme tarifaire n’est pour l’instant donnée qu’à titre indicatif et peut être amenée à varier à la sortie des différents modèles cités. Comme le précise Overclockers.co.uk, si certains modèles seront disponibles dès la date de lancement annoncée par Nvidia, ce ne sera certainement pas le cas de tous. Rappelons que la date de sortie des nouvelles RTX est calée à compter du 17 septembre prochain pour la 3080, 24 septembre pour la 3090 et en octobre pour la 3070.