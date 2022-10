Nvidia enquête sur la surchauffe de la RTX 4090, Samsung dévoile la liste des smartphones sous Android 13, c’est le récap

Nvidia qui ouvre une enquête sur les cas de surchauffe de l'adaptateur de la RTX 4090, Samsung qui dévoile la liste de smartphones et tablettes qui vont passer sous Android 13, des extension Chrome et Edge capables de voler vos données, c'est le récap des principales actualités du mardi 25 octobre 2022.

L'actualité de ce mardi 25 octobre 2022 a été plutôt variée. Tout d'abord, Nvidia a fait savoir qu'elle enquêtait sur les cas de surchauffe de l'adaptateur de la RTX 4090. Pour rappel, plusieurs utilisateurs ont démontré photos à l'appui sur Reddit que le nouveau connecteur fourni avec le GPU dernier cri de Nvidia avait fondu ou était endommagé après une session de jeu.

Dans un tout autre registre, le site Dealabs a encore coiffé Sony au poteau en dévoilant la liste des jeux offerts aux abonnés Playstation Plus en novembre 2022. Sauf surprise de dernière minute, les joueurs pourraient donc mettre la main sur Nioh 2, la Collection Lego Harry Potter et Heavenly Bodies.

Ce mardi fut aussi marqué par plusieurs pannes d'envergure. En effet, WhatsApp a été victime d'une panne mondiale massive, des millions d'utilisateurs ne pouvant pas envoyer de messages. Certains utilisateurs d'Instagram étaient aussi dans la panade, puisque les stories étaient totalement buggées chez certains. Mais sans plus attendre, voici les trois principales actualités de ce mardi 25 octobre 2022.

Nvidia enquête sur les surchauffes de l'adaptateur de la RTX 4090

Comme vous le savez peut-être, deux utilisateurs sur Reddit ont publié plusieurs photos attestant d'un problème de surchauffe sur l'adaptateur 16 pin fourni avec la RTX 4090. Face à la polémique naissante, Nvidia a annoncé être rentré en contact avec les deux propriétaires concernés pour enquêter sur ces problèmes. Pour l'instant, difficile de savoir s'il s'agit de cas isolés ou bien d'un problème généralisé qui va aboutir à une suspension de la production de la RTX 4090.

Samsung publie sa feuille de route pour le déploiement d'One UI 5.0 sous Android 13

Après avoir annoncé l'arrivée de One UI 5.0, sa nouvelle surcouche basée sur Android 13, sur les Galaxy S22, Samsung vient de déployer la feuille de route du déploiement du nouvel OS. De novembre 2022 à janvier 2023, de nombreux smartphones et tablettes de la marque sud-coréenne vont pouvoir migrer sous One UI 5.0. Ce sera notamment le cas de tous les Galaxy S21, la quasi totalité des appareils pliables du constructeur comme les Z Flip 4 et Z Fold 4, ou encore de tous les Galaxy S20.

Des chercheurs en sécurité informatique ont mis à jour une vaste campagne de détournement de résultats de recherche. Des pirates utilisent des extensions Chrome et Edge pour engranger des revenus publicitaires à votre insu. Mais ce n'est pas tout puisque ces extensions sont aussi capables de voler vos données personnelles, afin de procéder à leur revente sur le dark web.

