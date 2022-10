Panne Instagram : les stories sont complètement buggées

Après la panne massive qui a touché WhatsApp, c'est au tour d'Instagram de faire des siennes ce mardi 25 octobre 2022. En cause, un problème sur les stories qui pour une raison encore inconnue défilent à vitesse grand V.

Décidément, les applications du groupe Meta sont en difficulté ce mardi 25 octobre 2022. Déjà ce matin, nous évoqué dans nos colonnes une panne mondiale de WhatsApp. En effet, il était impossible pour des millions d'utilisateurs d'envoyer des messages.

Or, nous venons d'apprendre que c'est au tour d'Instagram de faire des siennes depuis ce début d'après-midi. En effet, les signalements commencent à s'accumuler sur le site DownDetector, spécialisé dans le recensement des problèmes sur les applications et services les plus populaires.

Les stories d'Instagram sont en panne

Visiblement, un bug touche actuellement les stories du réseau social. Pour une raison encore inconnue, elles défilent chez certains utilisateurs à vitesse grand V, les empêchant de les regarder. Les stories s'enchaînent à toute vitesse. Pour les utilisateurs touchés, effacer le cache ou réinstaller l'application ne semblent pas aider. Sur Twitter, les plaintes se multiplient également.

“Laissez moi voir les stories Instagram aussi svp ? Instragram Down je suppose comme d'habitude”, écrit l'utilisatrice Emie sur l'oiseau bleu. Contrairement à la panne de WhatsApp, ce problème est moins généralisé et semble concerner une certaine partie des utilisateurs seulement.

Précisons par ailleurs que les autres fonctionnalités d'Instagram marchent sans accroc. Il est toujours possible de consulter son fil d'actualité, de regarder des vidéos ou encore d'envoyer des messages à ses amis sans aucune difficulté. Pour l'heure, le réseau social n'a pas fait de déclaration officielle sur ce bug. De fait, nous ne savons pas si et quand un correctif sera déployé pour régler le problème.

Pour rappel, début octobre 2022, de nombreux propriétaires d'iPhone n'étaient plus en mesure d'ouvrir l'application Instagram. Dès l'ouverture, l'appli se fermait instantanément. Certains utilisateurs ont pointé du doigt la dernière MAJ v.255.0 d'Instagram sur iOS. Il était notamment conseillé de se connecter via un navigateur web pour contourner le problème.