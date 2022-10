Panne WhatsApp : impossible d’envoyer des messages ce matin pour des millions d’utilisateurs

Depuis ce matin, WhatsApp ne répond plus pour des millions d’utilisateurs à travers le globe. Les signalements se sont multipliés en l’espace de quelques secondes, tandis que sur Twitter, les messages affluent. Pour l’heure, il semblerait que cette panne soit mondiale. On fait le point sur la situation.

Panique à bord pour les utilisateurs de WhatsApp ce matin. Aux alentours de 9 h 30, l’application a complètement cessé de répondre pour des millions d’entre eux. Depuis, il est tout bonnement impossible d’envoyer et de recevoir des messages. Étonnamment, le souci ne semble pas prendre la même forme pour tout le monde. Alors qu’à la rédaction, nous ne parvenons pas à envoyer de messages tout court, seules les conversations de groupe ne fonctionnent pas chez certains.

Une chose est sûre, la panne semble mondiale. Sur DownDetector, les témoignages affluent de tous les pays, tandis que sur Twitter, les utilisateurs ont placé le #WhatsApp en tendances France en l’espace de quelques minutes seulement. Selon toute vraisemblance, il s’agirait donc d’un problème de connexion aux serveurs de Meta, bien que le groupe de Mark Zuckerberg n’a pas encore communiqué sur le sujet.

WhatsApp est frappé par une immense panne mondiale

À noter que certaines personnes ont visiblement été déconnectées de leur compte et ne parviennent plus à y accéder depuis ce matin. Pour l’heure, ces derniers attendent donc que les choses reviennent à la normale, car toutes les autres procédures, comme le redémarrage de leur téléphone ou de leur box, ont échoué. En théorie, cela ne devrait pas prendre plus de quelques heures.

En effet, ce n’est pas la première fois que la messagerie tombe en panne au niveau mondiale de cette manière. On se souvient notamment de l’immense panne qui avait touché tous les services de Meta en avril 2020, qui a finalement été résolue en seulement une heure. Notons par ailleurs que celle d’aujourd’hui ne semble affecter que WhatsApp, les autres messageries du groupe, telles que Messenger, fonctionnant correctement.

Nous vous tiendrons donc au courant de l’avancée des événements.