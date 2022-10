PS Plus : la liste des jeux offerts en novembre 2022 est dispo à l’avance

Comme d'habitude, le site Dealabs a encore une fois coiffé Sony au poteau en révélant en avance la liste des nouveaux jeux offerts aux abonnés Playstation Plus. La sélection de novembre 2022 comprendrait notamment Nioh 2, la collection Lego Harry Potter et le titre indépendant Heavenly Bodies.

Nous approchons de la fin du mois d'octobre 2022, et il n'est plus qu'une question de temps avant que Sony ne dévoile la liste des nouveaux jeux offerts aux abonnés Playstation Plus en novembre 2022. Enfin, c'est sans compter le site Dealabs qui vient une nouvelle fois de coiffer le constructeur au poteau.

Depuis plusieurs mois maintenant, le site spécialisé dans les bonnes affaires dévoile systématiquement la liste exacte des titres offerts sur le PS Plus. En octobre 2022, Dealabs avait vu juste en annonçant l'arrivée de Hot Weels Unleashed, d'Injustice 2 et de SuperHot.

Voici les jeux PS Plus offerts en novembre 2022

Alors, que nous réserve Sony en novembre 2022 aux abonnés PS Plus Essential, Extra et Premium d'après Dealabs ? Tout d'abord, les joueurs pourraient mettre la main sur Nioh 2. Disponible sur PS4 et en version optimisée pour la PS5, ce Souls Like de qualité vous invite à découvrir un Japon ravagé par la guerre en l'an 1555. Le titre exploitant au maximum le folklore nippon, le joueur devra combattra Yokaï et autres créatures emblématiques de la culture japonaise. Vous pourrez d'ailleurs user de pouvoirs surnaturels et surpuissants pour vous défaire de vos ennemis. Mais attention, le jeu ne pardonne pas la moindre erreur.

On poursuit ensuite avec Lego Harry Potter Collection sur PS4. Cette compilation regroupe les deux titres à succès Lego Harry Potter : Années 1 à 4 et Lego Harry Potter : Années 5 à 7 dans une version remasterisée. On retrouve la formule qui a fait le succès des jeux Lego : de l'humour potache, de l'exploration, des combats, des énigmes et la possibilité de contrôler de nombreux personnages de la saga.

Enfin, on conclut cette sélection avec l'hilarant Heavenly Bodies, un titre indépendant disponible sur PS4 et PS5. Offrant à première vue un gameplay simpliste (vous devez diriger votre astronaute dans une station spatiale abandonnée pour réaliser diverses tâches), le jeu est en réalité diablement difficile en raison d'une physique particulièrement exigeante. A l'aide des gâchettes et des joysticks, vous pouvez contrôler indépendamment les bras et les jambes de votre personnage. Jouable entièrement en coopération à deux sur le même écran, le titre offre des moments succulents, à faire absolument pour partager des fous rires sur un canapé.

Bien entendu, il conviendra de prendre cette sélection avec des pincettes, même si jusqu'à maintenant, Dealabs n'est jamais trompé sur les titres offerts avec le PS Plus.