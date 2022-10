La RTX 4090 chauffe tellement qu’elle pourrait faire fondre votre PC

Il semblerait que la RTX 4090 soit victime de quelques problèmes de surchauffe. Sur Reddit, l’utilisateur reggie_gakil a posté une photo de son adaptateur 16 pin complètement brûlé par la carte graphique. Difficile pour l’heure de dire s’il s’agit d’un cas isolé ou si d’autres témoignages similaires sont à prévoir.



On vous le répète en boucle depuis sa sortie, mais la RTX 4090 continue d’épater par sa puissance simplement hors du commun. Nvidia a sans aucun doute repoussé les limites de ce que l’on pensait possible en matière de carte graphique et cela se voit. Ceci étant dit, cette dernière est loin d’être parfaite – difficile d’accepter que sa carte graphique fasse désormais peu ou prou la taille de son PC tout entier — et les premiers problèmes techniques commencent à faire parler d’eux.

Ces derniers ne sont malheureusement pas inhabituels à la sortie d’un nouveau produit, et les cartes graphiques ne sont pas épargnées. On se souvient notamment des RTX 3090 qui se sont retrouvées briquées au lancement de New World. Leur successeure est victime d’un problème tout aussi définitif, mais beaucoup plus dangereux : elles peuvent littéralement prendre feu.

La RTX 4090 peut brûler votre PC

C’est sur le subreddit consacré à Nvidia que l’on retrouve le premier et, espérons-le, dernier témoignage de la sorte. L’utilisateur u/reggie_gakil y a posté deux photos de son câble 16-pin d’une part et du connecteur de sa RTX 4090 d’autre part qui ont complètement brûlé. Ce dernier explique qu’il était en train de jouer à Red Dead Redemption 2 lorsqu’il s’est rendu compte que son connecteur avait fondu.

Difficile pour le moment d’expliquer le phénomène. L’hypothèse la plus probable est un défaut de fabrication. Il est également possible que, du fait de la taille gigantesque de la carte graphique, le câble était tordu trop près du connecteur (ce qui peut entraîner des problèmes de surchauffe) afin de faire rentrer la bête dans le boîtier. Cependant, u/reggie_gakil a ensuite partagé une photo de son setup qui semble réfuter cette théorie.

Reste désormais à savoir s’il s’agit d’un cas isolé ou non. S’il s’agit du premier témoignage de la sorte, il faut souligner que de nombreux joueurs n’ont pas acheté la carte graphique pour diverses raisons, et que ceux ayant déjà craqué n’ont pas nécessairement été livrés. Mieux vaut donc rester à l’affût pour en savoir plus sur cette affaire.

