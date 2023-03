Intel propose une solution au problème de RTX 4090 brûlées, un nouveau câble d’alimentation

Personne n'a encore trouvé de solution pérenne contre le problème de surchauffe subi par les GeForce RTX 4090. Intel a peut-être une solution et propose un nouveau design de câbles d'alimentation.

Il ne s’agit pas d’une anecdote ou d’une expérience isolée, c’est un fait : certaines RTX 4090 sont si consommatrices en énergie qu’elles font fondre les câbles qui les relient à la tour du PC. Les témoignages sur ce phénomène de surchauffe sont abondants, et s’il s’avère effectivement que le souci se trouve au niveau des câbles d’alimentation et non pas de la carte graphique elle-même, les constructeurs n’ont toujours pas trouvé de solution à cette défaillance très gênante, voire même dangereuse.

La GeForce RTX 4090 est un véritable monstre. Comme nous vous le disions dans nos colonnes, la nouvelle carte graphique très haut de gamme de Nvidia présente un design toujours aussi réussi en plus de proposer des performances totalement affolantes. Pourtant, peu après leur officialisation, de nombreux retours de clients ont envoyé des photos des connecteurs 16 pins ATX 3.0 de leur carte graphique totalement fondus.

Intel propose de revoir la conception du format de l'adaptateur ATX 3.0

Le problème est pris très au sérieux par Nvidia, mais aussi par les fabricants de composants pour PC. Pourtant, jusqu’à présent, aucun d’entre eux n’a trouvé de solution définitive à cette défaillance. Intel se propose de changer la conception même de l’adaptateur ATX 3.0, le connecteur apparemment responsable de la surchauffe. La compagnie californienne a tout d’abord constaté que la RTX 4090 est une très imposante, peut-être trop pour la tour de certains utilisateurs.

Il est donc nécessaire de créer des câbles plus résistants à la torsion pour que, d’une part, ils ne s’abîment pas, et que par ailleurs, le GPU puisse être correctement ventilé. D’autre part, les ingénieurs de la compagnie ont noté que les utilisateurs qui avaient brûlé leur carte n’avaient pas bien enfoncé leur carte. L’erreur était humaine, mais là aussi, ces drames auraient pu être évités avec une meilleure conception du connecteur. Ils proposent donc d’améliorer les prises en utilisant un système à 4 ressorts plutôt que le système actuel, à 3 encoches.