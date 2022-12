GeForce RTX 50XX : les performances des prochains GPU de Nvidia promettent d’être monstrueuses

À peine les nouveaux GPU RTX 40XX viennent-ils d’être commercialisés que des rumeurs concernant la prochaine génération de cartes graphiques de Nvidia font surface sur les réseaux sociaux. À les croire, leurs performances seront absolument révolutionnaires.

D’après la chaîne YouTube RedGamingTech, la génération de cartes graphiques qui succédera aux RTX 40XX jouira de procédés de fabrication totalement nouveaux. Jusqu’à présent, l’architecture des cartes graphiques tire parti d’une grosse puce. Leur puissance augmente au fur et à mesure que la densité en transistor augmente, grâce à une taille de gravure toujours plus petite. Le GPU utilisé dans la GeForce RTX 4080, par exemple, est gravé en 4 nm.

La miniaturisation ayant tout de même ses limites, la prochaine évolution des cartes graphiques réside dans les Multi-Chip Module (modules à puces multiples), un assemblage de processeurs aux tâches bien distinctes communiquant à travers des bus à très large bande. Cette approche à l’avantage d’être plus fiable, car en cas de défaut d’un des processeurs, l’ensemble de la puce n’est pas à jeter, comme c’est le cas avec l’approche « monolithique » actuelle.

Les GeForce RTX 50XX seront gravées en 3 nm et jouiront d'une nouvelle microarchitecture

Le bruit court selon lequel Nvidia pourrait, pour la première fois, adopter ce genre d’architecture avec les futurs RTX 50XX. Par ailleurs, la microarchitecture Blackwell, dont on ne sait si elle succédera à Hopper, pour les clients professionnels, ou Ada Lovelace pour le grand public, devrait proposer le plus gros gain en performances affiché d’une génération à l’autre par Nvidia. C’est, en tout cas, très prometteur, quand on se rappelle que les cartes graphiques « grand public » telles que la GeForce RTX 4090 proposent des performances que nous n’hésitons pas à qualifier de monstrueuses.

Le fabricant taïwanais a confirmé que les produits basés sur Blackwell seront commercialisés en 2024. Les futures RTX 50XX bénéficieront d’un nouveau type de SM (Streaming Multiprocessor) et d’un raytracing denoising accelerator (accélérateur de débruitage de raytracing). Il se dit que Nvidia sortira quatre cartes basées sur cette architecture, et il est fort probable qu’elles soient gravées en 3 nm.

Source : WccfTech