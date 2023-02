RX 7000 : patience, les cartes graphiques moins chères d’AMD arrivent

Plusieurs mois après le lancement des Radeon RX 7900 XT et RX 7900 XTX, les joueurs attendent toujours une annonce pour les modèles plus abordables d’AMD. Après un long silence, le constructeur a fini par annoncer que la sortie des GPUs RDNA 3 entrée de gamme a été repoussée. On peut éventuellement s’attendre à une présentation pour le mois de juin.

Alors que Nvidia enchaîne les sorties de cartes graphiques depuis octobre dernier, AMD se fait un peu de discret. Le constructeur a certes sorti en grande pompe ses RX 7900 XT et RX 7900 XTX au mois de décembre, mais se contente depuis de déployer des mises à jour de ses drivers. Aucune annonce officielle de nouveaux modèles, bien qu’il ne fait aucun doute que ces derniers sont en préparation.

Dans un récent communiqué, AMD a finalement donné quelques informations sur l’avenir de sa gamme RDNA 3. Sans surprise, celle-ci se gonflera bien de nouveaux modèles plus abordables… mais pas tout de suite. En effet, l’équipe rouge admet qu’elle a repoussé la date de sortie de ces derniers, sans fournir plus de détails. Pas de fenêtre de lancement donc, ni de précisions sur ce qui nous attend réellement.

Que nous prépare AMD pour 2023 ?

Néanmoins, à partir des informations qui circulent depuis quelques semaines autour des futurs GPUs, il est possible de déduire le futur proche de la gamme. À commencer par les modèles en développement chez AMD. Sans trop s’avancer, on peut parier sur l’arrivée des RX 7950 XTX et RX 7950 XT. À l’aide des noms de codes repérés sur des listings chinois, on peut également songer aux RX 7800, RX 7700 et RX 7600. Pour leurs spécifications en revanche, il va falloir attendre encore un peu.

Reste la fenêtre de lancement, encore inconnu à ce jour. Certaines voix parient pour une sortie en harmonie avec l’événement 618, l’équivalent chinois du Black Friday, qui aura lieu le 18 juin prochain. De quoi laisser le temps à AMD de peaufiner ses cartes graphiques et éviter une sortie placée sous le signe du bug, tout en prenant le risque de se faire grappiller ses parts de marché par Nvidia, qui domine déjà largement son concurrent sur des GPUs dernière génération.

