Forfaits 40 Go et 60 Go à petits prix : les deux nouvelles offres de NRJ Mobile

Pour ce début du mois d'octobre 2020, NRJ Mobile lance deux forfaits mobiles à petits prix : un forfait 40 Go à 3,99 euros et un forfait 60 Go à 4,99 euros. Les conditions des deux offres sont à consulter dans la suite de l'article.

Alors que le forfait 80 Go de NRJ Mobile prenait fin le 30 septembre 2020, l'opérateur MVNO a dévoilé deux nouvelles offres pour ceux et celles qui cherchent un forfait mobile pas cher.

La première offre concerne un forfait 30 Go à 3,99 euros par mois (valable jusqu'au dimanche 4 octobre 2020) et la deuxième offre porte sur un forfait 60 Go au tarif mensuel de 4,99 euros (valable jusqu'au lundi 15 octobre 2020). Les nouveaux clients pourront profiter de l'un de ces deux forfaits pendant une durée de 6 mois. À l'issue de la période indiquée, les prix mensuels des forfaits passent respectivement à 13,99 euros et à 14,99 euros. Les deux offres étant sans engagement, la résiliation du forfait pourra se faire à tout moment.

Les deux forfaits comprennent les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et disposent d'une couverture en 4G avec les réseaux SFR, Orange et Bouygues Telecom. La carte SIM triple découpe est facturée au prix de 10 euros en une seule fois au cours de l'étape de la souscription et sera envoyée quelques jours après la validation complète du dossier.

