100 Go à 9,99 €, le meilleur forfait mobile de NRJ pour la rentrée

Jusqu'au 9 septembre 2021, NRJ Mobile propose un forfait mobile pas cher sous la barre des 10 euros. Il s'agit d'un forfait 100 Go à 9,99 € par mois pendant 12 mois. Une offre sans engagement, adaptée aux personnes qui consomment mensuellement une grosse quantité de datas mobiles.

Pour la rentrée, NRJ Mobile propose une offre sous la barre des 10 €. Jusqu'au 9 septembre 2021 inclus, il est possible de souscrire au forfait NRJ Mobile 100 Go à 9,99 € par mois pendant 12 mois. Au delà, le tarif passe à 19,99 €. Ainsi, l'opérateur virtuel qui pour rappel exploite le réseau 4G de Bouygues Telecom vous fait bénéficier d'une réduction mensuelle de 10 € durant 12 mois. C'est donc au total une économie de 120 € que vous réalisez. Puisque c'est sans engagement, libre à vous de résilier le moment venu pour vous tourner vers une offre plus avantageuse.

Concernant les services inclus dans le forfait, on retrouve une enveloppe internet de 100 Go à utiliser en France Métropolitaine mais aussi 13 Go utilisables depuis l'union Européenne et les DOM (30 destinations en Europe comprenant les 27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège et 8 destinations en Outre-mer). De la partie également, on retrouve les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine.

La carte SIM triple découpe qui assure une compatibilité avec tous les mobiles du marché est au prix de 10 euros. Elle est facturée une seule fois au moment de la souscription. Enfin, si vous n'êtes pas convaincu par cette nouvelle offre, nous vous invitons à jeter un œil dès à présent notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles en fonction de votre budget et de vos besoins ou bien encore les meilleures offres sur les forfaits mobiles 5G.