Ce forfait mobile 5G de 130 Go sur le réseau Bouygues Telecom est à 19,99 €

NRJ Mobile, MNVO exploitant le réseau de Bouygues Telecom propose un bon plan sur son forfait mobile 5G de 130 Go. Il est possible d'y souscrire pour 19,99 € par mois au lieu de 24,99 €. Une offre à saisir au plus vite, valable jusqu'au jeudi 27 janvier 2022.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous avez un smartphone 5G, vous souhaitez sans doute exploiter au maximum ses capacités. Un forfait mobile 5G est alors plus que recommandé. En ce moment, et jusqu'au jeudi 27 janvier 2022 inclus, l'opérateur virtuel NRJ Mobile propose une promotion sur son forfait 5G 130 Go. Les nouveaux clients peuvent y souscrire pour 19,99 € par mois au lieu de 24,99 € pendant un an. Soit une réduction de 5 € / mois et donc une économie de 60 euros sur l'année.

Au delà des 12 mois, le prix mensuel du forfait passe à 24,99 €. Puisque c'est sans engagement, vous pouvez résilier quand bon vous semble sans frais supplémentaire. Pour en venir aux services inclus, on retrouve les habituels appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine/DOM.

Si vous voyagez occasionnellement, vous disposez également d'une enveloppe 4G de 17 Go utilisables en Europe et dans les DOM. La carte SIM est facturée 10 euros à la commande. Enfin, si ce forfait NRJ Mobile ne s'adapte pas à votre utilisation ou ne s'encadre pas dans votre budget mensuel, vous pouvez consulter notre comparateur meilleur forfait mobile pour trouver l’offre qui correspond le mieux à vos besoins.