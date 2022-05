Ce forfait mobile 100 Go va faire baisser vos prochaines factures !

Pendant près d'une semaine, NRJ Mobile vous propose de profiter de son forfait mobile 100 Go pour un prix mensuel de 7,99 euros seulement. Tous les détails de l'offre mobile sont à consulter dans la suite de l'article.

En ce mois de mai 2022, les opérateurs mobiles dévoilent l'un après l'autre leurs différentes offres afin d'attirer de nouveaux clients. Précédemment, nous avons vu plusieurs forfaits comme B&You et son offre 100 Go, Cdiscount Mobile et son offre 90 Go ou bien encore Sosh et son offre 80 Go.

Cette fois-ci, c'est NRJ Mobile qui permet de souscrire à un forfait mobile à moins de 10 euros. En effet, jusqu'au mercredi 18 mai 2022 inclus, l'opérateur virtuel basé sur le réseau Bouygues Telecom propose de bénéficier de son forfait mobile 100 Go pour un prix mensuel de 7,99 euros sur une période d'un an. Au-delà du terme des douze mois, le tarif du forfait passera à 15,99 euros par mois. L'offre étant sans engagement, il sera possible de résilier le forfait et de profiter d'une offre plus ou moins avantageuse.

À propos du forfait associé à la série limitée NRJ Mobile, celui-ci inclut 100 Go de data 4G utilisable en France métropolitaine, 15 Go en 4G depuis l'Union Européenne et les DOM, ainsi que des appels illimités et des SMS/MMS illimités en France. La carte SIM est facturée à hauteur de 10 euros pendant l'étape de la souscription. Si cette offre ne vous convainc pas, nous vous suggérons de consulter notre article consacré à notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles du moment.