Forfait NRJ Mobile : 150 Go à 8,99 € par mois sur le réseau Bouygues Telecom, vite !

Vous avez quelques heures pour souscrire à cette offre NRJ Mobile qui permet de profiter de 150 Go d'Internet à seulement 8,99 € par mois. C'est une enveloppe data confortable proposée à un tarif très concurrentiel. Le tout sur le réseau Bouygues Télécom. Faites vite, car l'offre est limitée dans le temps.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Cette offre NRJ Mobile devrait vous plaire si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile confortable à petit prix. L'opérateur MVNO propose en effet 150 Go à moins de 10 € par mois pendant un an. Le tarif précis est de 8,99 €. Après 12 moins, le prix passe à 22,99 € par mois. Mais rien ne vous oblige à poursuivre l'aventure.

Le forfait est en effet sans engagement. Vous êtes libre de l'abandonner à n'importe quel moment sans pénalité. C'est donc une excellente occasion pour profiter d'un forfait solide à bas prix pendant un an. L'économie à réaliser sur la période est de 168 € (14 € par mois). Vous n'avez que quelques heures pour souscrire à ce forfait qui est valable jusqu'au 19 janvier 2022 inclus.

NRJ Mobile vous donne par ailleurs droit à 15 Go de data utilisable en roaming dans l'UE et dans les DOM. Pour rappel, cet opérateur MVNO exploite le réseau Bouygues Télécom et le forfait proposé ici est en 4G. En cas de dépassement des 150 Go, vous restez connecté à Internet, mais le débit est réduit. L'offre inclut évidemment les classiques SMS/MMS et appels illimités.