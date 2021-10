Faites des économies sur vos factures avec ce forfait 130 Go pas cher chez NRJ Mobile

NRJ Mobile permet à de nouveaux clients de souscrire à un forfait 130 Go à bas prix. Grâce à cette enveloppe de données mobiles, il sera possible d'en profiter pour un tarif mensuel de 7,99 euros seulement. Focus sur ce nouveau bon plan issu des forfaits mobiles !

Après Bouygues Telecom et son forfait B&You 200 Go, c'est au tour de NRJ Mobile de proposer une offre intéressante à la veille des vacances de la Toussaint.

Jusqu'au mercredi 27 octobre 2021 inclus, l'opérateur de réseau mobile virtuel donne la possibilité à ses nouveaux clients de bénéficier d'un forfait mobile 130 Go pour 7,99 euros par mois pendant un an. Au terme de la période de douze mois, le tarif mensuel du forfait passera à 20,99 euros. L'offre étant sans engagement, il sera possible de résilier le forfait et de profiter d'une offre plus ou moins avantageuse.

Pour moins de 8 euros, le forfait inclut 130 Go de data en 4G, 13 Go en Roaming à l'étranger, des appels illimités et des SMS/MMS illimités en France. La carte SIM est facturée à hauteur de 10 euros pendant l'étape de la commande. Si cette offre ne vous satisfait pas, nous vous recommandons de consulter notre article consacré à notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles du moment.