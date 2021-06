Forfait 100 Go pas cher : NRJ Mobile dégaine sa nouvelle offre avant l’été

À l'occasion d'une série limitée, NRJ Mobile permet à de nouveaux clients de souscrire à un forfait pas cher. L'opérateur virtuel propose en effet son offre incluant 100 Go de data pour un prix mensuel de 9,99 euros seulement.

Après Orange et son forfait 70 Go, c'est au tour de NRJ Mobile de dévoiler son offre avant la période estivale de l'année 2021.

Jusqu'au mardi 8 juin prochain, l'opérateur de réseau mobile virtuel NRJ Mobile donne la possibilité de profiter d'un forfait mobile 100 Go pour 9,99 euros par mois pendant une durée d'un an. À l'issue de la période de 12 mois, le tarif mensuel du forfait passera à 19,99 euros. L'offre étant sans engagement, il sera possible de résilier le forfait et de voir une autre offre similaire ou plus avantageuse.

Pour moins de 10 euros, le forfait comporte donc 100 Go de data en 4G, 10 Go de données mobiles au sein de l'Union Européenne, des appels illimités et des SMS/MMS illimités en France métropolitaine. La carte SIM est au prix unique de 10 euros au cours de l'étape de la souscription. Si l'offre n'est pas convaincante, notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles du moment permettra de choisir une offre correspondant au budget et surtout aux besoins.