NRJ Mobile : Forfait illimité + 60 Go Internet sans engagement à 4,99 € par mois pendant 6 mois

Les personnes à la recherche d’un forfait mobile pas cher incluant une enveloppe de datas mobiles confortable peuvent profiter de ce nouveau bon plan NRJ Mobile qui permet de souscrire au forfait illimité + 60 Go d’internet, sans engagement à 4,99 € par mois pendant 6 mois.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le MNVO NRJ Mobile qui exploite les réseaux mobiles 4G d’Orange, Bouygues Telecom et SFR propose une nouvelle offre très intéressante sur un forfait mobile à moins de 5 €. Le forfait illimité + 60 Go Internet sans engagement est à 4,99 € / mois pendant 6 mois au lieu de 14,99 € / mois. L’offre est réservée aux particuliers et valable pour toute nouvelle souscription jusqu’au 30 juillet 2020.

Au delà de la période promotionnelle de 6 mois, le tarif du forfait est reconduit automatiquement au tarif de 15.99 par mois. Bien évidemment, c’est beaucoup moins intéressant mais étant sans engagement, rien ne vous empêche de résilier à ce moment là pour vous tourner vers une offre plus avantageuses.

La carte SIM est facturée 10 € (elle est triple découpe), le forfait inclut : Depuis la France Métropolitaine : les appels, SMS et MMS illimités + 60 Go d’internet en 4G (débit ajusté au-delà) et depuis l’Union Européenne et les DOM : les appels, SMS et MMS illimités + 5 Go d’internet.

A découvrir : Notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles sans engagememt