NRJ Mobile : Forfait 30 Go sans engagement à 2,99€ par mois pendant 6 mois

Jusqu’au 16 juin 2020, il est possible de souscrire au forfait NRJ Mobile 30 Go sans engagement à 2,99 € par mois pendant 6 mois. Un bon plan qui conviendra aux personnes à la recherche d’un forfait mobile pas cher, incluant une enveloppe de datas mobiles assez confortable.

Encore quelques heures pour profiter du forfait NRJ Mobile 30 Go à 2,99 € par mois pendant 6 mois. Ce dernier est sans engagement, et vous permet de résilier quand vous le souhaitez sans frais supplémentaire. A l’issue de la période promotionnelle, le tarif du forfait passe à 12.99 € par mois. Cela représente donc une réduction de 10 € par mois soit une économie totale de 60 € sur la période.

Pour information ou à titre de rappel, le MNVO NRJ Mobile exploite les réseaux mobiles Orange, Bouygues Telecom et SFR. Afin d’en profiter, il suffit de vous rendre sur le lien ci-dessus puis de cliquer sur . La carte SIM est facturée 10 € une seule fois lors de la souscription (elle est triple découpe).

Une offre qui court jusqu’au mardi 16 juin 2020. Les services inclus dans le forfait sont les suivants ; 30 Go d’internet en 4G, les appels, SMS et MMS illimités et 10 Go de data en roaming en Europe et DOM (4G). Prévoyez 10 € à la commande pour la carte SIM triple découpe. Vous pouvez également conserver votre numéro actuel en vous munissant de votre code RIO.

