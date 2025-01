Nouvelle Freebox Pro 2025 : ultra-rapide, sécurisée et éco-conçue, tout savoir sur la box pensée pour les entreprises

Free vient de dévoiler sa nouvelle Freebox Pro, conçue pour répondre aux besoins des entreprises en matière de performance, de sécurité et de connectivité. Avec des débits impressionnants, une fiabilité renforcée et un prix compétitif, cette box fibre promet de séduire les TPE et PME. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette offre professionnelle.

Le 14 janvier 2025, Free a présenté au siège d’Iliad à Paris sa nouvelle Freebox Pro, une solution de connectivité pensée pour les petites et moyennes entreprises. Avec près de 80 000 clients déjà abonnés à Free Pro, cette mise à jour ambitionne de séduire encore plus de professionnels grâce à des performances accrues et des services adaptés.

Qu’est-ce que la nouvelle Freebox Pro 2025 propose ?

La Freebox Pro 2025 impressionne par ses caractéristiques techniques. Dotée d’un processeur quad-core cadencé à 2,4 GHz, elle offre une puissance suffisante pour gérer des tâches exigeantes. Sa connectivité fibre 10G EPON permet des débits de 8 Gb/s en descendant comme en montant, de quoi garantir une navigation fluide et rapide, même avec de nombreux utilisateurs connectés.

Côté connectivité sans fil, Free a équipé sa box du Wi-Fi 7 quad-bande, utilisant notamment la bande 6 GHz. Ce protocole garantit des connexions stables et rapides, idéales pour les entreprises ayant des besoins intensifs en Wi-Fi. De plus, cette nouvelle box est éco-conçue : sa durée de vie minimum est garantie à 10 ans minimum grâce à des matériaux durables, et sa consommation énergétique a été réduite de 40 % par rapport à l’ancienne génération.

La nouvelle Freebox Pro propose une sécurité renforcée pour vos données

Free met l'accent sur la sécurité avec des fonctionnalités adaptées aux entreprises. La box intègre un disque NVMe de 1 To pour le stockage local centralisé, ainsi que des datacenters certifiés ISO 27001, HDS et PCI-DSS, garantissant un haut niveau de fiabilité.

Free s’appuie sur l’expertise de la société ITrust pour assurer une protection complète. Les flux réseau sont analysés en continu, avec un système basé sur une base de données de plus de 4 millions de menaces. En cas de problème, un processus en quatre étapes est activé : analyse des flux, traitement, alertes et mise en place d’actions curatives. De plus, un pare-feu IPv4 et IPv6 est intégré pour protéger les réseaux des entreprises contre toute intrusion.

La nouvelle Freebox Pro s’impose comme une solution complète pour les TPE et PME

L’offre inclut deux lignes fixes et un forfait mobile, ainsi que le service Cyber Protect Essentiel pour sécuriser les activités en ligne. Les professionnels bénéficient d’un espace client dédié, accessible 24/7, et d’un support technique basé en France.

Pour les entreprises ayant des besoins supplémentaires, Free propose un pack de services optionnels comprenant un second disque dur, des répéteurs Wi-Fi 7, des forfaits mobiles 5G à prix réduits, ou encore des kits de mise en baie. À noter que les répéteurs Wi-Fi, bien qu’ils soient similaires à ceux proposés pour le grand public, ne sont pas compatibles avec les autres box Free et sont exclusivement réservés à la Freebox Pro. Ces options permettent également d’équiper des flottes téléphoniques fixes et mobiles à des tarifs compétitifs.

La nouvelle Freebox Pro réduit sa consommation et intègre un mode veille intelligent

La Freebox Pro 2025 innove avec deux modes de veille pour économiser de l’énergie. Il est possible de planifier l’arrêt du Wi-Fi selon les horaires de l’entreprise, ou de mettre la box en veille prolongée. En veille, elle consomme 95 % d’énergie en moins tout en restant accessible à distance, ce qui permet de la rallumer si nécessaire.

La nouvelle Freebox Pro affiche un prix attractif et défie la concurrence

Free conserve son tarif agressif avec une offre sans engagement à 49,99 € HT/mois. Pour attirer encore plus de professionnels, la première année est facturée 39,99 € HT/mois. D'après Free, ce prix est entre 35 % et 65 % inférieur à celui des solutions concurrentes, tout en proposant une offre complète et performante.

Pour souscrire à cette offre, il suffit de se rendre sur le site Pro.free.fr. La Freebox Pro 2025 est déjà disponible à la commande, et Free espère qu’elle permettra de consolider sa position sur le marché des entreprises en quête de solutions fiables et abordables.