Abonnés Freebox Pop, voici comment obtenir un répéteur Wi-Fi 7 gratuitement

Les abonnés Freebox Pop peuvent désormais échanger leur répéteur WiFi 5 contre la nouvelle version WiFi 7 bi-band gratuitement. Cette mise à jour permet d'améliorer considérablement la couverture et la vitesse des réseaux domestiques.

La Freebox Pop est une box internet de milieu de gamme proposée par Free qui offre un accès à la fibre optique avec des débits théoriques allant jusqu'à 5 Gbit/s en téléchargement et 700 Mbit/s en envoi. En plus de fournir une connexion internet rapide, elle intègre des services de télévision et de streaming, ainsi qu'un serveur multimédia. La société continue d'améliorer les services proposés de ses abonnés en offrant des mises à jour matérielles importantes et souvent intéressantes.

Free recommande l'utilisation d'un répéteur dans les habitations de 95 m² ou plus, et de deux pour les espaces de 200 m² ou plus. Ces améliorations permettent de garantir une connexion internet plus rapide et plus stable pour répondre aux besoins des foyers modernes.

Voici comment obtenir votre répéteur WiFi 7 gratuitement

Après avoir permis aux abonnés Freebox Ultra de bénéficier du WiFi 7 en avril, Free a étendu cette possibilité aux abonnés Freebox Pop. Auparavant, l'échange de répéteur coûtait 49 euros, mais maintenant, les utilisateurs peuvent échanger leur modèle WiFi 5 contre le nouveau modèle WiFi 7 gratuitement. Cette offre est disponible pour ceux qui ont migré depuis une offre Freebox Pop WiFi 5 ou 6, Révolution et mini 4K, ainsi que pour les anciens abonnés Freebox Pop.

Pour effectuer l'échange, les abonnés doivent se rendre dans l'espace abonné Freebox, sous la rubrique “Échange de répéteur“. Le premier répéteur est inclus gratuitement, tandis que chaque modèle supplémentaire coûte 20 euros contre 39 euros auparavant. Free ne facturera rien sur la prochaine facture pour cet échange initial. Le nouveau modèle WiFi 7 est bi-band et offre des vitesses de téléchargement jusqu'à 2,2 Gbit/s, soit deux fois plus rapide que le WiFi 6.

Ce répéteur WiFi 7 de nouvelle génération intègre la technologie Multi-AP (Mesh). Cette dernière permet une connexion automatique au meilleur point d'accès et à la meilleure bande de fréquence. Il supporte également le protocole de chiffrement WPA3 pour une sécurité optimale.