Free lance la Freebox Pro, une box entreprise à 49,99 €/mois avec forfait mobile inclus

Free vient de dévoiler une toute nouvelle offre couplée à une nouvelle Freebox. Dédiée aux entreprises, la Freebox Pro casse les prix avec un tarif à 49,99 €/mois sans engagement.

Teasée la semaine dernière, l'offre Free Pro vient d'être officialisée. Comme à son habitude, Free frappe encore un grand coup avec des tarifs défiant toute concurrence, mais dédiés cette fois aux professionnels et non aux particuliers. Selon l'opérateur, son offre est deux fois moins cher que les autres opérateurs.

Pour l'occasion, Free lance également une nouvelle box : la Freebox Pro. Connectée uniquement au réseau fibrée (pas d'ADSL), celle-ci propose des débits allant jusqu'à 7 Gb/s en réception et 1 Gb/s en émission.

La Freebox Pro est une nouvelle box fibre 10 Go epon

“On s’adresse à l’ensemble des collectivités locales, des TPE, des PME et des grandes entreprises,” déclare Free. Bref, avec la nouvelle Freebox Pop, l'opérateur s'adresse au plus large éventail possible. L'appareil, qui a exigé deux années de travail de la part de l'opérateur, est une box fibrée FTTH 10 Go epon.

La Freebox Pro propose une connexion Wi-Fi tri-band avec un Wi-Fi invité facile à configurer et sécurisé avec une clé de chiffrement WPA3. En revanche, pas de Wi-Fi 6. “Ce standard va devenir obsolète très rapidement, nous avons préféré nous focaliser sur le Wi-Fi 6e”.

Côté sécurité, la box dispose de son propre firewall (classique) ainsi que d'un accès à un VPN. En cas de coup dur, si la box est connectée au réseau fibre uniquement, elle dispose aussi d'un petit module 4G, qui viendra prendre la relève lors d'une panne du réseau fibré. Par ailleurs, il est possible d'y connecter un modem standard afin de basculer d'un équipement à l'autre. Enfin, la Freebox Pro profite d'un petit chipset qui vient autodiagnostiquer l'appareil en permanence.

En ce qui concerne le stockage, la Freebox Pro dispose d'un disque dur de 1 To par défaut. Il est possible d'y ajouter un second disque et de monter le tout en RAID 1. Et pour sécuriser un maximum ses données, Free propose un service de Cloud qui synchronise jusqu'à 200 Go de données.

Dernières petites précisions : si la box bénéficie d'une adresse IPv6 en natif, il est possible d'accéder à une adresse IPv4 gratuitement via l'interface de configuration de la box. Enfin, la Freebox Pro est rackable dans une armoire de 19″ et Free a travaillé sur des composants durcis pour résister aux aléas d’un stockage en entreprise.

L'abonnement à Freebox Pro coûte 39,99 €/mois la première année

Free Pro offre un support client 100% dédié aux entreprises et localisé en France. L'opérateur s'engage par ailleurs à intervenir dans les 8 heures. Free mise énormément sur l'évolutivité et le prix de sa Freebox Pro. L'offre s'affiche à un tarif de 49,99 € HT/mois sans engagement. Et pour attirer plus de monde, Free casse les prix la première année : la Freebox Pro est commercialisée 39,99 € HT/mois la première année.

Et la bonne nouvelle, c'est qu'un forfait mobile Free Pro est offert. Il en coûtera 9,99 € HT/mois pour chaque ligne mobile supplémentaire. Quant à la téléphonie fixe, Free Pro les appels sont illimités et il est possible de faire appel à un service de téléphonie IP gratuit avec une 2e ligne.

Cette nouvelle offre est disponible dès aujourd’hui sur Pro.free.fr.