Nous avons testé le Snapdragon 8 Gen 2, Elon Musk permet de partager des films sur Twitter, le récap

Nous nous sommes rendus à Hawaï pour tester la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, Elon Musk casse le système de copyright de Twitter, la plus grande bibliothèque d’ebooks au monde démantelée, c’est le récap.

La semaine dernière, nous avions pu nous rendre à Hawaï pour assister à la conférence de Qualcomm sur le nouveau Snapdragon 8 Gen 2, et nous en avons profité pour tester les performances de la puce. Elon Musk supprime un système important de Twitter qui empêchait les utilisateurs de partager du contenu protégé, et les pirates à l’origine de la plus grande bibliothèque de livres électroniques ont été arrêtés. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du lundi 21 novembre 2022.

Le Snapdragon 8 Gen 2 est passé entre nos mains

Nous avons pu essayer le premier smartphone doté du Snapdragon 8 Gen 2 à Hawaï, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les performances sont au rendez-vous. Qualcomm annonce une augmentation des performances du CPU de 35 % et du GPU de 25 %, et il semble que la promesse soit respectée selon les différents benchmarks que nous avons pu faire tourner sur la machine.

Lire – Snapdragon 8 Gen 2 : nous avons testé la puce qui animera le Galaxy S23

Elon Musk permet par erreur à quiconque de partager des films sur Twitter

Depuis son arrivée à la tête de Twitter, Elon Musk n’en a fait qu’à sa tête. Sa dernière erreur n’a pas été du goût des producteurs de films, puisque le milliardaire a tout simplement malencontreusement supprimé le système de copyrights du réseau social. Résultat, les utilisateurs s’en sont donné à cœur joie et ont publié plusieurs films entiers sur la plateforme.

Lire – Twitter : Elon Musk casse le système des copyrights, des films entiers sont mis sur la plateforme

Le site web de piratage de livres électroniques Z-Library démantelé

Les cerveaux présumés à l'origine de Z-Library, un site de piratage de livres électroniques qui prétend être « la plus grande bibliothèque du monde », ont été arrêtés. Il s’agissait de deux ressortissants russes, qui auraient géré le site entre janvier 2018 et novembre 2022. Au total, ce sont près de 12 millions d’ebooks qui étaient disponibles illégalement en ligne, mais le site a depuis été fermé par les autorités.

Lire – Les pirates à l’origine de la plus grande bibliothèque d’ebooks au monde ont été arrêtés