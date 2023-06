Nothing Phone 2 : la nouvelle star des smartphones abordables sera dévoilée le 11 juillet 2023, c’est officiel

Nothing va dévoiler son nouveau smartphone le 11 juillet prochain : le Phone (2). La marque britannique n'a pas donné beaucoup de détails sur son bébé, mais on sait déjà qu’il devrait embarquer un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et viser encore une fois le marché des produits milieu de gamme.

En 2022, Nothing a secoué le petit monde des smartphones avec le Phone (1), produit certes classique sur le papier, mais doté d’un design hors du commun. Rebelotte en 2023, puisque le constructeur annonce une conférence dédiée au Phone (2) pour le courant de l’été.

C’est le 11 juillet prochain à 17 heures (heure française) que le Phone (2) sera présenté en intégralité. Le carton d’annonce se veut sobre, mais en dit déjà beaucoup sur le design. On remarque que le système Glyph (les leds dynamiques situées au dos) est repris, avec quelques petits changements au niveau de l’agencement. Pas de révolution attendue au niveau du visuel, donc. On devrait logiquement retrouver la patte Nothing, à savoir une coque toute en transparence.

Le Nothing Phone (2) va avoir le droit à une présentation en juillet

Il y a quelques mois, Nothing avait assuré que son smartphone serait équipé d’un processeur haut de gamme Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, sans pour autant exploser le prix du premier modèle. Pour le reste, c’est un mystère total.

Heureusement, la magie des fuites et des rumeurs permet de nous faire une idée du produit final. Ainsi, il devrait être équipé d’un écran de 6,7 pouces, soit légèrement plus grand que celui du Phone 1. Pour la photo, deux capteurs devraient être au rendez-vous, avec toujours l’optique d’avoir un bon photophone pour son prix. La nouveauté devrait résider dans le flash LED à deux tons pour pouvoir prendre de meilleures photos en basse luminosité. Enfin, dernier point important, le Phone (2) aura le droit à trois ans de mises à jour majeures d’Android, un vrai plus.

Nous devrions donc avoir un Phone (2) dans la droite lignée du Phone (1). Smartphone surprise de 2022, il nous avait enchanté pour son prix juste, sa partie technique maîtrisée mais aussi par son design très original. On espère que le 2 saura nous surprendre.